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Weekly Upload: Junior day visitors, 20+ new offers sent out and more

Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; A detail view of a Purdue Boilermakers helmet on the sideline during a game against the Northwestern Wildcats at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports
Nov 18, 2023; Evanston, Illinois, USA; A detail view of a Purdue Boilermakers helmet on the sideline during a game against the Northwestern Wildcats at Ryan Field. Mandatory Credit: Jamie Sabau-USA TODAY Sports (© Jamie Sabau-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

Another busy week on the recruiting trail is in the books for Ryan Walters and Purdue football. The Weekly Upload covers nearly two dozen new offers, a flurry of visitors set for junior day trips to West Lafayette, updates on JUCO wide receiver Leland Smith and transfer offensive lineman Luke Newman and more.

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