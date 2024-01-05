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Weekly Upload: Portal wide receivers, top target's decision looms and more

Oct 16, 2004; West Lafayette, IN, USA; Purdue University cheerleaders carry the flags on the field prior to opening kick-off against University of Wisconsin. Badgers beat the Boilermakers 20-17. Mandatory Credit:Photo by Matthew Emmons-USA TODAY Sports (©) Copyright 2004 by Matthew Emmons
Oct 16, 2004; West Lafayette, IN, USA; Purdue University cheerleaders carry the flags on the field prior to opening kick-off against University of Wisconsin. Badgers beat the Boilermakers 20-17. Mandatory Credit:Photo by Matthew Emmons-USA TODAY Sports (©) Copyright 2004 by Matthew Emmons (© Matthew Emmons-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The calendar has turned to 2024 and Purdue's recruiting efforts are still at a rapid pace at the start of the new year. Ryan Walters and company are still looking to add to the 2024 recruiting class in the transfer portal, as well as looking toward the 2025 class. The first edition of Weekly Upload this year hits on a pair of new portal targets, a highly-touted cornerback approaching a decision and more!

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