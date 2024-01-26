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Weekly Upload: Who could commit next, Sisley sets visit, Junior day news

The dedication of the Tiller Tunnel in honor of Joe Tiller, Saturday, Sept. 30, 2023, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind.
The dedication of the Tiller Tunnel in honor of Joe Tiller, Saturday, Sept. 30, 2023, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The latest installment of the Weekly Upload breaks down a different approach for Ryan Walters and company on the recruiting front, which new offers stand out, Trent Sisley setting an unofficial visit date to Purdue, and looking at who could be next after Rashad Jones committed this week.

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