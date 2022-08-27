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{{ timeAgo('2022-08-27 09:19:40 -0500') }} football Edit

What will be Purdue's record in 2022?

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

MORE: Training Camp Central

The 2022 season is on the doorstep.

Coming off a nine-win season—Purdue’s first since 2003—and led by veteran quarterback Aidan O’Connell, expectations percolate.

Could the Boilermakers make a run at their first Big Ten West title?

A game-by-game breakdown of the season.

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