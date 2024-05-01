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Four-star DB Mason Alexander offers recruitment update, Purdue in the mix
Dub Jellison
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BoilerUpload
Staff Writer
Perhaps no player is as high on Purdue's list of priorities in the 2025 class across the board than Fishers (Ind.) Hamilton Southeastern four-star defensive back Mason Alexander. That is evident as...
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