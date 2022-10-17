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GoldandBlack.com video: Purdue coach Jeff Brohm discusses Wisconsin, more

Brian Neubert • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff
@brianneubert

Riding a four-game winning streak, Purdue heads to a venue where success has been few and far between against an opponent that's been a tough out for the Boilermakers: Wisconsin.

Monday, Purdue coach Jeff Brohm met with the media to discuss the Badgers, the win over Nebraska and more.

See what he had to say here in this GoldandBlack.com video.

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