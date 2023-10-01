PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Purdue basketball lands 2024 guard CJ Cox
Dub Jellison
•
BoilerUpload
Staff Writer
Matt Painter and Purdue have added to the 2024 recruiting class. The Boilermaker netted a commitment from 2024 guard CJ Cox, per an announcement from his AAU program, Middlesex Magic. Cox is a 6'2" guard from Milton, Massachusetts who was on campus for an official visit over the weekend.
The sleeper prospect is not ranked in the class of 2024, but held other offers from Yale, UMass, Penn, Boston, Dartmouth and Brown, among others.
Cox joins fellow 2024 commits, four-star forwards Kanon Catchings and Raleigh Burgess, and three-star guard Jack Benter for the Boilermakers. Purdue also has offers out to four-star guards Travis Perry and Gicarri Harris, who have both taken official visits to West Lafayette.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Db25ncmF0dWxhdGlvbnMgdG8gTWFnaWMgYW5kIE1pbHRvbiBBY2Fk
ZW15IDIwMjQgZ3VhcmQgQ0ogQ294IG9uIGFjY2VwdGluZyBhIGZ1bGwgc2No
b2xhcnNoaXAgdG8gUHVyZHVlISBDSiBpcyB0aGUgMTF0aCBjb21taXRtZW50
IGluIHRoZSBNYWdpYyBjbGFzcyBvZiAyMDI0IGFuZCBhbHNvIHRoZSA4dGgg
dG8gY29tbWl0IHRvIHBsYXkgRDEgYmFza2V0YmFsbCEgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01hZ2ljRmFtaWx5P3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTWFnaWNGYW1pbHk8L2E+IPCf
lLXimqrvuI/imqvvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o
YXNodGFnL0JpZzEwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQmlnMTA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz
aHRhZy9Hb0JvaWxlcm1ha2Vycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+I0dvQm9pbGVybWFrZXJzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0hhbW1lckRvd24/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNIYW1tZXJEb3duPC9hPiA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRXVFWDJ4cjV0aSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L0V1RVgyeHI1dGk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWlkZGxlc2V4IE1hZ2ljIChA
TWlkZGxlc2V4TWFnaWMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
TWlkZGxlc2V4TWFnaWMvc3RhdHVzLzE3MDg2MDQzMjc2Mzg1MjQxODk/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciAxLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=