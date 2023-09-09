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Purdue football availability report vs. Virginia Tech

Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

The Big Ten Conference has released the availability report for Purdue's game against Virginia Tech. See which Boilermakers are out of the Big Ten-ACC tilt.

Purdue Availability Report
Position Name Status

Tight end

Garrett Miller

QUESTIONABLE

Center

Gus Hartwig

OUT

Cornerback

Salim Turner-Muhammad

OUT

Tight End

Paul Piferi

OUT

Offensive lineman

Jimmy Liston

OUT

Kicker

Caleb Krockover

OUT

Safety

Sanoussi Kane

QUESTIONABLE

Tight End

Garrett Miller

QUESTIONABLE
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