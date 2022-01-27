University Book Store Headlines: 1.27.2022

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PURDUE BASKETBALL
411: Purdue at Iowa - GoldandBlack.com
Purdue-Iowa prediction -- College Football News
Iowa hoping for better ending with Purdue - Des Moines Register
Tip Time preview--Hawkeye Report
Preparation allows Mason Gillis to succeed - Journal and Courier
Weekly word: A wide open and weird Big Ten race - GoldandBlack.com
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