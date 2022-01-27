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University Book Store Headlines: 1.27.2022

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PURDUE BASKETBALL

411: Purdue at Iowa - GoldandBlack.com

Purdue-Iowa prediction -- College Football News

Iowa hoping for better ending with Purdue - Des Moines Register

Tip Time preview--Hawkeye Report

Preparation allows Mason Gillis to succeed - Journal and Courier

Weekly word: A wide open and weird Big Ten race - GoldandBlack.com

Women look to bounce back at home against Minnesota - Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

Marks enters the transfer portal - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Always Aggressive Wrestling podcast - Purduesports.com

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Alan Main (1951) Middle Guard, Football

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Billy Gustin (1976) Free Safety, Football

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