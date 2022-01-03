University Book Store Headlines: 1.3.2022

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Wisconsin looking for first win in Mackey since 2013-14 - Milwaukee News-Sentinel
Game Notes: Purdue-Wisconsin - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Hank Stram (dec.) (1923) Assistant Coach, Football
Sam Longmire (1943) Offensive End, Football
Robert Jones (1958) Defensive Line, Football
Jim Everett (1963) Quarterback, Football
Jason Houston (1964) Linebacker, Football
Ken Kushner (1967) Defensive Tackle, Football
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