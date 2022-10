To learn more about University Book Store click here

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZnIiIGRpcj0i bHRyIj5QcmVkaWN0aW9uPyBQQVlORSE8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL3BkdXJoYW0yMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AcGR1cmhh bTIyPC9hPiDwn5qC4qyGIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9NT3FJMzNM UTc4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vTU9xSTMzTFE3ODwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU3 OTIzMTQ3OTIzNzg2MTM3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Big Ten Power Poll: We see you, Cornhuskers! - GoldandBlack.com

Purdue refuses to fold - Journal and Courier - Journal and Courier Purdue receives more votes, but not among top-25 - Exponent Ten observations: Purdue-Maryland - GoldandBlack.com Doyel: Purdue's fortunes on way up - Indystar.com Upon Further Review: Purdue-Maryland - GoldandBlack.com Data Driven: Purdue-Maryland - GoldandBlack.com Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com Five Factors: Maryland - GoldandBlack.com Big Ten Bowl Projections: Week 6 (Purdue in Citrus) - CBSSports

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Sb25kYWxlIE1vb3JlIHJ1bm5pbmcgZG93bmZpZWxkJmd0OyZndDsm Z3Q7Jmd0OyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVFBsRU11QjN3VSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL1RQbEVNdUIzd1U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUEhOWCBD YXJkaW5hbHMgKEBQSE5YX0NhcmRpbmFscykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9QSE5YX0NhcmRpbmFscy9zdGF0dXMvMTU3OTI0MTc2NTM0 MDg3MjcwNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDksIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbiBhIHJhY2UgdG8gdGhlIGNvcm5lciwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9STW9zXzhCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBSTW9zXzhCYWxsPC9hPiB3aW5zLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHJvQm9pbGVycz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Byb0JvaWxlcnM8L2E+IDxicj48YnI+8J+Tujog PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL01JQXZzTllK P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jTUlBdnNOWUo8 L2E+IG9uIENCUzxicj48YnI+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby90bkpl OUEwRTluIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdG5KZTlBMEU5bjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMv MTU3OTE3MDQ2NTQ3Mzc1NzE4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE BASKETBALL

Edey, Painter headed to Minneapolis for Big Ten Media Day on Tuesday - Purduesports.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

No. 5-ranked volleyball loses to No. 7 Wisconsin in four sets - Purduesports.com Soccer edged by Illinois - Purduesports.com Women's golf heads to Medinah for Invitational - Purduesports.com Baseball wins fall ball contest with Dayton - Purduesports.com Purdue gets singles wins in Invitational - Purduesports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY