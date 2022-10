To learn more about University Book Store click here

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZWVrbHkgV29yZDogQnVybmluZyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBiYXNrZXRiYWxsIHF1ZXN0aW9u cywgQmlnIFRlbiBjb250aW51aXR5IGFuZCBtb3JlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby93cUhWV3lJamp4Ij5odHRwczovL3QuY28vd3FIVld5SWpqeDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL29wb212Y0dwTFQiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9vcG9tdmNHcExUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFj ay5jb20gKEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0YXR1cy8xNTgwMjk4ODEzMzgx NTYyMzY4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTIsIDIwMjI8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Number Crunching Week 10 - GoldandBlack.com Return of Jalen Graham energizes defense - GoldandBlack.com Jefferson expected to be out this week - GoldandBlack.com Game 7 Prep -- Purduesports.com Trice lands on comeback player-of-the-year list - Purduesports.com Hampton takes advantage of next chance to boost secondary - Journal and Courier

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HcmVhdCB0byBoYXZlIG91ciBndXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9FVHdhdW41NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARVR3 YXVuNTU8L2E+IGF0IHByYWN0aWNlIHRvZGF5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vWkpXZUQwZDYybSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1pKV2VEMGQ2Mm08 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxl ckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFs bC9zdGF0dXMvMTU4MDMwNjc5MDc1OTA0NzE3MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEyLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Portal makes predictions tough -Yahoo sports



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CcmluZ2luZyBzb21lIHNlcmlvdXMgc3RhciBwb3dlciB0byA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JhcGhlYWxEYXZpczM/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJhcGhlYWxEYXZpczM8L2E+4oCZcyBCaWdnZXIg VGhhbiBCYXNrZXRiYWxsIEJCUSBGdW5kcmFpc2VyIGF0IFJvc3MtQWRlIHRv bW9ycm93ISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQ1ZTaEVJQXZiQSI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL0NWU2hFSUF2YkE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQm9pbGVy bWFrZXIgQWxsaWFuY2UgKEBCb2lsZXJBbGxpYW5jZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJBbGxpYW5jZS9zdGF0dXMvMTU4MDI2 MDgwMTExMzMxMzI4MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEy LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC SPORTS/OTHER

MGOLF: Sekne honored again by Big Ten - Purduesports.com

QB Brandon Kirch (2002-05) turns 39 today.

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY