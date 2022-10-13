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PURDUE BASKETBALL
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Randy Kuntz (1946) Defensive Tackle, Football
Greg Klug (1961) Wide Receiver, Football
Joe O'Leary (1970) Kicker, Football
Alan Eldridge (1976) Guard, Men's Basketball
Brandon Kirsch (1983) Quarterback, Football
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