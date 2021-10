University Book Store Headlines: 10.8.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JIHRvb2sgYSBzdGFiIGF0IGd1ZXNzaW5nIHdoYXQgcXVlc3Rpb25z IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJkdWU/ c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8L2E+ JiMzOTtzIGNvbnRpbmdlbnQgd2lsbCBmYWNlIEZyaWRheSBhdCBCaWcgVGVu IG1lZGlhIGRheSBpbiBJbmR5IGFuZCBob3cgTWF0dCBQYWludGVyIGFuZCBw bGF5ZXJzIHdpbGwgYW5zd2VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WSTE1 UDhrRmQzIj5odHRwczovL3QuY28vVkkxNVA4a0ZkMzwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90LmNvLzhXZTVhaVphVEwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84V2U1 YWlaYVRMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIE5ldWJlcnQg4oCUIEdvbGRh bmRCbGFjay5jb20gKEBicmlhbm5ldWJlcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vYnJpYW5uZXViZXJ0L3N0YXR1cy8xNDQ2Mjg2NTU3NDE4 MzAzNDkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOCwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Dylan Wade tweets about Purdue offer -- Twitter



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CMUcgcGlja3M6IEFsbCBleWVzIG9uIEtpbm5pY2suIENhbiBJb3dh IHdpbiAuLi4gYW5kIGNvdmVyIHZzLiBQZW5uIFN0YXRlPzxicj48YnI+4oCi IExvY2sgb2YgdGhlIHdlZWs8YnI+4oCiIFNwcmVhZCB0b28gYmlnPGJyPuKA oiBTcHJlYWQgdG9vIHNtYWxsPGJyPuKAoiBBdm9pZCB0aGlzIGdhbWU8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOTFiRHg0ZEJzTiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzkx YkR4NGRCc048L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yTjBrTWdZU2pP Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMk4wa01nWVNqTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU b20gRGllbmhhcnQgKEBUb21EaWVuaGFydDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vVG9tRGllbmhhcnQxL3N0YXR1cy8xNDQ2MzA0MzAwMzA1 NzIzNDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOCwgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290 YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYm9pbGVyZm9vdGJhbGw8L2E+ IGxlZ2VuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbV9FdmVy ZXR0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKaW1fRXZlcmV0dDwvYT4gZm91 bmQgYWNhZGVtaWMgYW5kIGF0aGxldGljIHN1Y2Nlc3MgYXQgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZh bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4uIEFzIGFuIGlu ZHVzdHJpYWwgbWFuYWdlbWVudCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1B1cmR1ZUtyYW5uZXJ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQdXJk dWVLcmFubmVydDwvYT4gc3R1ZGVudCwgaGUgYnVpbHQgdGhlIHNraWxscyBo ZSBuZWVkZWQgdG8gbGF1bmNoIGFuIGFzc2V0IG1hbmFnZW1lbnQgY29tcGFu eS48YnI+TElTVEVOOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYkFPTW1nQmZJ MiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2JBT01tZ0JmSTI8L2E+IDxicj5XQVRDSDogPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdNa2xjZ2RhdzciPmh0dHBzOi8vdC5jby83 TWtsY2dkYXc3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdFpJQ1FuQ3dv TCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3RaSUNRbkN3b0w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg UHVyZHVlIFVuaXZlcnNpdHkgKEBMaWZlQXRQdXJkdWUpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlmZUF0UHVyZHVlL3N0YXR1cy8xNDQ2MTEz MzIwNjAwMDk2Nzc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNywg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE FOOTBALL

Eight won't be enough for college football - AP ICYMI: No holding calls against Karlaftis - GoldandBlack.com Purdue looking for creativity to solve red zone woes - Journal & Courier | GoldandBlack.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn46Z77iPIFJlcHJlc2VudGluJiMzOTsgaW4gSW5keSB0b21vcnJv dy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHTWVk aWFEYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdN ZWRpYURheTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0gwWE9wb0NoZWIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IMFhPcG9DaGViPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1 cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBCb2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGwvc3RhdHVzLzE0NDYyMzM4 ODExOTYzMTA1MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3LCAy MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

That is today, now.

PURDUE BASKETBALL

What Big Ten coaches might say - Detroit Free Press Player profile - Trey Kaufman-Renn - GoldandBlack.com Details announced for Purdue fan day - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbiBoZXIgc2Vjb25kIGNhcmVlciBzdGFydCwgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yYWVjb2x2aW4xP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkByYWVjb2x2aW4xPC9hPiBnb3QgaXQgZG9uZS48YnI+PGJyPjnvuI/i g6Mga2lsbHM8YnI+NO+4j+KDoyBibG9jayBhc3Npc3RzICh0aWVkIGEgY2Fy ZWVyLWhpZ2gpPGJyPi4077iP4oOjMO+4j+KDozDvuI/ig6MgYXR0YWNrICUg KHRlYW0tYmVzdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21EUUdvOUFMNnIi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tRFFHbzlBTDZyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1 cmR1ZSBWb2xsZXliYWxsIChAUHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlVkIvc3RhdHVzLzE0NDYxODk1ODMyMDk3OTU1 OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

OLYMPIC/OTHER

Big Ten to hire chief medical officer - BigTen.org

ICYMI: Shondell's 400th win comes in thriller at Huff Hall - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John Reifenrath (1951) Center, Football Frank Doria (1959) Fullback, Football Tim Clark (1961) Kicker, Football Jon Blackman (1975) Tight End, Football Jacques Reeves (1982) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN OCT. 9

William Franklin (1949) Center/Forward, Men's Basketball Ty Perry (1954) Defensive Tackle, Football Dick Albaugh (1956) Defensive Back, Football Rickie Woltman (2000) Forward, Women's Basketball Andy Kissner (1966) Offensive Tackle, Football Bruce Brineman (1966) Offensive Tackle, Football Jimmy Ladd (1985) Linebacker , Football

BOILERMAKERS BORN OCT. 10