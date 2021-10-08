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University Book Store Headlines: 10.8.2021

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PURDUE RECRUITING

Dylan Wade tweets about Purdue offer -- Twitter

PURDUE FOOTBALL

Eight won't be enough for college football - AP

ICYMI: No holding calls against Karlaftis - GoldandBlack.com

Purdue looking for creativity to solve red zone woes - Journal & Courier | GoldandBlack.com

That is today, now.

PURDUE BASKETBALL

What Big Ten coaches might say - Detroit Free Press

Player profile - Trey Kaufman-Renn - GoldandBlack.com

Details announced for Purdue fan day - Purduesports.com

OLYMPIC/OTHER

Big Ten to hire chief medical officer - BigTen.org

ICYMI: Shondell's 400th win comes in thriller at Huff Hall - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

John Reifenrath (1951) Center, Football

Frank Doria (1959) Fullback, Football

Tim Clark (1961) Kicker, Football

Jon Blackman (1975) Tight End, Football

Jacques Reeves (1982) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN OCT. 9

William Franklin (1949) Center/Forward, Men's Basketball

Ty Perry (1954) Defensive Tackle, Football

Dick Albaugh (1956) Defensive Back, Football

Rickie Woltman (2000) Forward, Women's Basketball

Andy Kissner (1966) Offensive Tackle, Football

Bruce Brineman (1966) Offensive Tackle, Football

Jimmy Ladd (1985) Linebacker , Football

BOILERMAKERS BORN OCT. 10

Tom Gibson (1955) Offensive Guard, Football

Roger Williams (1956) Middle Guard, Football

Russell Pope (1957) Running Back, Football

Jim Knolinski (1961) Tight End, Football

Joe Gampfer (1961) Center, Men's Basketball

Dave Cravens (1962) Offensive Tackle, Football

Scott Kurz (1978) Kicker-Punter, Football

Joe Webster (1979) Offensive Tackle, Football

Mike Rhinehart (1982) Tight End, Football

Jerry Wasikowski (1985) Tight End, Football

Jake Replogle (1994) Defensive End, Football

Miracle Gray (1997) Guard, Women's Basketball

Jack Sullivan (1999) Defensive Line, Football

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