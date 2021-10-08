University Book Store Headlines: 10.8.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHRvb2sgYSBzdGFiIGF0IGd1ZXNzaW5nIHdoYXQgcXVlc3Rpb25z
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJkdWU/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8L2E+
JiMzOTtzIGNvbnRpbmdlbnQgd2lsbCBmYWNlIEZyaWRheSBhdCBCaWcgVGVu
IG1lZGlhIGRheSBpbiBJbmR5IGFuZCBob3cgTWF0dCBQYWludGVyIGFuZCBw
bGF5ZXJzIHdpbGwgYW5zd2VyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9WSTE1
UDhrRmQzIj5odHRwczovL3QuY28vVkkxNVA4a0ZkMzwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90LmNvLzhXZTVhaVphVEwiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84V2U1
YWlaYVRMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJyaWFuIE5ldWJlcnQg4oCUIEdvbGRh
bmRCbGFjay5jb20gKEBicmlhbm5ldWJlcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vYnJpYW5uZXViZXJ0L3N0YXR1cy8xNDQ2Mjg2NTU3NDE4
MzAzNDkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOCwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE RECRUITING
Dylan Wade tweets about Purdue offer -- Twitter
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5CMUcgcGlja3M6IEFsbCBleWVzIG9uIEtpbm5pY2suIENhbiBJb3dh
IHdpbiAuLi4gYW5kIGNvdmVyIHZzLiBQZW5uIFN0YXRlPzxicj48YnI+4oCi
IExvY2sgb2YgdGhlIHdlZWs8YnI+4oCiIFNwcmVhZCB0b28gYmlnPGJyPuKA
oiBTcHJlYWQgdG9vIHNtYWxsPGJyPuKAoiBBdm9pZCB0aGlzIGdhbWU8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vOTFiRHg0ZEJzTiI+aHR0cHM6Ly90LmNvLzkx
YkR4NGRCc048L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yTjBrTWdZU2pP
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vMk4wa01nWVNqTzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBU
b20gRGllbmhhcnQgKEBUb21EaWVuaGFydDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vVG9tRGllbmhhcnQxL3N0YXR1cy8xNDQ2MzA0MzAwMzA1
NzIzNDA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgOCwgMjAyMTwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290
YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AYm9pbGVyZm9vdGJhbGw8L2E+
IGxlZ2VuZCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbV9FdmVy
ZXR0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKaW1fRXZlcmV0dDwvYT4gZm91
bmQgYWNhZGVtaWMgYW5kIGF0aGxldGljIHN1Y2Nlc3MgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4uIEFzIGFuIGlu
ZHVzdHJpYWwgbWFuYWdlbWVudCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL1B1cmR1ZUtyYW5uZXJ0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBQdXJk
dWVLcmFubmVydDwvYT4gc3R1ZGVudCwgaGUgYnVpbHQgdGhlIHNraWxscyBo
ZSBuZWVkZWQgdG8gbGF1bmNoIGFuIGFzc2V0IG1hbmFnZW1lbnQgY29tcGFu
eS48YnI+TElTVEVOOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vYkFPTW1nQmZJ
MiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2JBT01tZ0JmSTI8L2E+IDxicj5XQVRDSDogPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzdNa2xjZ2RhdzciPmh0dHBzOi8vdC5jby83
TWtsY2dkYXc3PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdFpJQ1FuQ3dv
TCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3RaSUNRbkN3b0w8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
UHVyZHVlIFVuaXZlcnNpdHkgKEBMaWZlQXRQdXJkdWUpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTGlmZUF0UHVyZHVlL3N0YXR1cy8xNDQ2MTEz
MzIwNjAwMDk2Nzc5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNywg
MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
Eight won't be enough for college football - AP
ICYMI: No holding calls against Karlaftis - GoldandBlack.com
Purdue looking for creativity to solve red zone woes - Journal & Courier | GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn46Z77iPIFJlcHJlc2VudGluJiMzOTsgaW4gSW5keSB0b21vcnJv
dy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHTWVk
aWFEYXk/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCMUdN
ZWRpYURheTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0gwWE9wb0NoZWIi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9IMFhPcG9DaGViPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1
cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBCb2lsZXJCYWxsKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGwvc3RhdHVzLzE0NDYyMzM4
ODExOTYzMTA1MzI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3LCAy
MDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
That is today, now.
PURDUE BASKETBALL
What Big Ten coaches might say - Detroit Free Press
Player profile - Trey Kaufman-Renn - GoldandBlack.com
Details announced for Purdue fan day - Purduesports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JbiBoZXIgc2Vjb25kIGNhcmVlciBzdGFydCwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9yYWVjb2x2aW4xP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkByYWVjb2x2aW4xPC9hPiBnb3QgaXQgZG9uZS48YnI+PGJyPjnvuI/i
g6Mga2lsbHM8YnI+NO+4j+KDoyBibG9jayBhc3Npc3RzICh0aWVkIGEgY2Fy
ZWVyLWhpZ2gpPGJyPi4077iP4oOjMO+4j+KDozDvuI/ig6MgYXR0YWNrICUg
KHRlYW0tYmVzdCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21EUUdvOUFMNnIi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tRFFHbzlBTDZyPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1
cmR1ZSBWb2xsZXliYWxsIChAUHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlVkIvc3RhdHVzLzE0NDYxODk1ODMyMDk3OTU1
OTI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA3LCAyMDIxPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Big Ten to hire chief medical officer - BigTen.org
ICYMI: Shondell's 400th win comes in thriller at Huff Hall - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
John Reifenrath (1951) Center, Football
Frank Doria (1959) Fullback, Football
Tim Clark (1961) Kicker, Football
Jon Blackman (1975) Tight End, Football
Jacques Reeves (1982) Cornerback, Football
BOILERMAKERS BORN OCT. 9
William Franklin (1949) Center/Forward, Men's Basketball
Ty Perry (1954) Defensive Tackle, Football
Dick Albaugh (1956) Defensive Back, Football
Rickie Woltman (2000) Forward, Women's Basketball
Andy Kissner (1966) Offensive Tackle, Football
Bruce Brineman (1966) Offensive Tackle, Football
Jimmy Ladd (1985) Linebacker , Football
BOILERMAKERS BORN OCT. 10
Tom Gibson (1955) Offensive Guard, Football
Roger Williams (1956) Middle Guard, Football
Russell Pope (1957) Running Back, Football
Jim Knolinski (1961) Tight End, Football
Joe Gampfer (1961) Center, Men's Basketball
Dave Cravens (1962) Offensive Tackle, Football
Scott Kurz (1978) Kicker-Punter, Football
Joe Webster (1979) Offensive Tackle, Football
Mike Rhinehart (1982) Tight End, Football
Jerry Wasikowski (1985) Tight End, Football
Jake Replogle (1994) Defensive End, Football
Miracle Gray (1997) Guard, Women's Basketball
Jack Sullivan (1999) Defensive Line, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.