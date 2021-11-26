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University Book Store Headlines: 11.26.2021

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Jaraan Cornell, one of the heroes of Purdue's 2000 run to the Elite Eight, turns 45 today.
Jaraan Cornell, one of the heroes of Purdue's 2000 run to the Elite Eight, turns 45 today. (Tom Campbell)

PURDUE FOOTBALL

Friendly Rivalry between Brohm and Allen - Daily Hoosier

The greatest Anthrop ever? - GoldandBlack.com

3-2-1:Bucket Week Edition - GoldandBlack.com

Brown struggles in Cowboys' Thanksgiving loss - NFL.com

PURDUE BASKETBALL

411: Purdue vs. Omaha today at 2 p.m. -- GoldandBlack.com

Two of Friday's results could catapult Purdue to No. 1 - Exponent

Katz: Gonzaga, Kansas, Purdue an Duke are teams that has look of favorite - Fox

Women lose to WVU - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: Recruiting visitors this weekend and more - GoldandBlack.com

Preview: Allen/Strickland play for Indiana 3A HS championship today--GoldandBlack.com

Fletcher Loyer video

BOILERMAKERS BORN TODAY

Harold Wells (1937) Tight End, Football

Len Zdanowicz (1942) Halfback, Football

Steve deGrandmaison (1949) Defensive Back, Football

Kyle Peterson (1959) Forward/Center, Men's Basketball

Wally Jones (1960) Tailback, Football

Jaraan Cornell (1976) Guard, Men's Basketball

Vedran Dzolovic (1980) Defensive End, Football

Nick Cavallo (1982) Defensive End, Football

Nate Minnoy (1986) Forward, Men's Basketball

Derrick Sherman (1988) Wide Receiver, Football

Shane Evans (1995) Offensive Lineman, Football

BOILERMAKERS BORN NOV. 27

Rick Oliver (1952) Defensive End, Football

Clifton Cooper (1959) Cornerback, Football

Al Royal (1983) Linebacker , Football

Cherelle George (1984) Guard, Women's Basketball

James Shepherd (1988) Offensive Tackle, Football

Kevin Pamphile (1990) Lineman, Football

Jonathan Linkenheimer (1991) Kicker-Punter, Football

D.J. Knox (1995) Running Back, Football

D.J. Johnson (1998) Defensive Back, Football

BOILERMAKERS BORN NOV. 28

Keith Edmonson (1960) Guard, Men's Basketball

Chantel Poston (1989) Guard, Women's Basketball

E.J. Johnson (1990) Safety, Football

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