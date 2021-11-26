University Book Store Headlines: 11.26.2021

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PURDUE FOOTBALL
Friendly Rivalry between Brohm and Allen - Daily Hoosier
The greatest Anthrop ever? - GoldandBlack.com
3-2-1:Bucket Week Edition - GoldandBlack.com
Brown struggles in Cowboys' Thanksgiving loss - NFL.com
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PURDUE BASKETBALL
411: Purdue vs. Omaha today at 2 p.m. -- GoldandBlack.com
Two of Friday's results could catapult Purdue to No. 1 - Exponent
Katz: Gonzaga, Kansas, Purdue an Duke are teams that has look of favorite - Fox
Women lose to WVU - Purduesports.com
PURDUE RECRUITING
Boiling Over: Recruiting visitors this weekend and more - GoldandBlack.com
Preview: Allen/Strickland play for Indiana 3A HS championship today--GoldandBlack.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Harold Wells (1937) Tight End, Football
Len Zdanowicz (1942) Halfback, Football
Steve deGrandmaison (1949) Defensive Back, Football
Kyle Peterson (1959) Forward/Center, Men's Basketball
Wally Jones (1960) Tailback, Football
Jaraan Cornell (1976) Guard, Men's Basketball
Vedran Dzolovic (1980) Defensive End, Football
Nick Cavallo (1982) Defensive End, Football
Nate Minnoy (1986) Forward, Men's Basketball
Derrick Sherman (1988) Wide Receiver, Football
Shane Evans (1995) Offensive Lineman, Football
BOILERMAKERS BORN NOV. 27
Rick Oliver (1952) Defensive End, Football
Clifton Cooper (1959) Cornerback, Football
Al Royal (1983) Linebacker , Football
Cherelle George (1984) Guard, Women's Basketball
James Shepherd (1988) Offensive Tackle, Football
Kevin Pamphile (1990) Lineman, Football
Jonathan Linkenheimer (1991) Kicker-Punter, Football
D.J. Knox (1995) Running Back, Football
D.J. Johnson (1998) Defensive Back, Football
BOILERMAKERS BORN NOV. 28
Keith Edmonson (1960) Guard, Men's Basketball
Chantel Poston (1989) Guard, Women's Basketball
E.J. Johnson (1990) Safety, Football
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