University Book Store Headlines: 12.7.2021

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PURDUE BASKETBALL
Boilermakers jump to No. 1 for first time in history - ESPN
Upon ascent to No.1, deep Purdue team has bigger things in mind - Sporting News
Why Purdue is No. 1 and could be staying there for a while - CBS Sports
Women's hoops travel to Maryland on Wednesday -- Purduesports.com
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PURDUE FOOTBALL
Purdue seeking bowl game success versus SEC - GoldandBlack.com
Bowl practices will provide for player development - GoldandBlack.com
PURDUE RECRUITING
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OLYMPIC/OTHER
Swimming adds meet for Jan. 7 - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Joe Tiller (dec. 2017) (1942) Head Coach, Football
Phil Barr (1953) Middle Guard, Football
Wayne Goodwin (1966) Cornerback, Football
Craig Riley (1969) Center, Men's Basketball
Corey Rogers (1972) Running Back, Football
Isaac Jones (1975) Wide Receiver, Football
Ralph Bolden (1989) Running Back, Football
Danny Ezechukwu (1994) Linebacker, Football
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