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University Book Store Headlines: 12.7.2021

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PURDUE BASKETBALL

Boilermakers jump to No. 1 for first time in history - ESPN

Upon ascent to No.1, deep Purdue team has bigger things in mind - Sporting News

Why Purdue is No. 1 and could be staying there for a while - CBS Sports

Women's hoops travel to Maryland on Wednesday -- Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue seeking bowl game success versus SEC - GoldandBlack.com

Bowl practices will provide for player development - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

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OLYMPIC/OTHER

Swimming adds meet for Jan. 7 - Purduesports.com

Joe Tiller would have been 79 today. The Boilermaker coach passed away in 2017.
Joe Tiller would have been 79 today. The Boilermaker coach passed away in 2017. (Tom Campbell)

BOILERMAKERS BORN TODAY

Joe Tiller (dec. 2017) (1942) Head Coach, Football

Phil Barr (1953) Middle Guard, Football

Wayne Goodwin (1966) Cornerback, Football

Craig Riley (1969) Center, Men's Basketball

Corey Rogers (1972) Running Back, Football

Isaac Jones (1975) Wide Receiver, Football

Ralph Bolden (1989) Running Back, Football

Danny Ezechukwu (1994) Linebacker, Football

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