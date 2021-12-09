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University Book Store Headlines: 12.9.2021

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PURDUE BASKETBALL

The 411: Purdue at Rutgers - GoldandBlack.com

Dealing with press, hostile crowd, will be challenge at Rutgers - Journal and Courier

Niele and Jaden Ivey come full circle - NCAA.com

Purdue women hang tough with Maryland before 15-point road loss -PurdueSports

Purdue will have a set of uniques challenges for NC State on Sunday - Wolfpack News

PURDUE FOOTBALL

Purdue transfer portal hot board -- GoldandBlack.com

Get to know the Tennessee Volunteers - GoldandBlack.com

First glance: Purdue in the Music City Bowl - Volquest (Tennessee Rivals site)

Purdue will be home team in MCB - Knoxville

OLYMPIC/OTHER

Purdue VB primed for NCAA Match with BYU - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jeff Lesniewicz (1969) Quarterback, Football

Jonah Williams (1998) Linebacker, Football

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