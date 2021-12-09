University Book Store Headlines: 12.9.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWVrbHkgV29yZDo8YnI+8J+PgCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiYjMzk7cyByb2FkIHRvIGEgcG90
ZW50aWFsIEJpZyBUZW4gdGl0bGU8YnI+8J+PiCBUaGUgQm9pbGVybWFrZXJz
JiMzOTsgYm93bCBiaWQ8YnI+8J+SrSBSYW5kb20gdGhvdWdodHMgZm9yIHRo
ZSB3ZWVrPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzY5UXdlTTVTQngiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby82OVF3ZU01U0J4PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
Szl3cjQxc2JkbiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0s5d3I0MXNiZG48L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20v
c3RhdHVzLzE0Njg3MzQzNDE3ODYyNTk0NjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RGVjZW1iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
PURDUE BASKETBALL
The 411: Purdue at Rutgers - GoldandBlack.com
Dealing with press, hostile crowd, will be challenge at Rutgers - Journal and Courier
Niele and Jaden Ivey come full circle - NCAA.com
Purdue women hang tough with Maryland before 15-point road loss -PurdueSports
Purdue will have a set of uniques challenges for NC State on Sunday - Wolfpack News
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGFtIGJsZXNzZWQgYmV5b25kIG1lYXN1cmUgdG8gZG8gdGhlIHRo
aW5nIEkgbG92ZSBldmVyeWRheSwgYW5kIG5vdyBhdCB0aGUgcHJvZmVzc2lv
bmFsIGxldmVsLiBUaGFuayB5b3UgUHVyZHVlIGZvciBiZWluZyBob21lLCB0
aGFuayB5b3UgdG8gbXkgaW5jb21wYXJhYmxlIHN1cHBvcnQgc3lzdGVtICZh
bXA7IHRoYW5rIHlvdSBHb2QuQm9pbGVyIHVwIGZvcmV2ZXIhIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9yTks2cTRoMTNjIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vck5L
NnE0aDEzYzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEYXZpZCBCZWxsIDPvuI/ig6MgKEBE
QjNMTCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EQjNMTC9zdGF0
dXMvMTQ2ODY2OTE0NjgyMTAxMzUyMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5E
ZWNlbWJlciA4LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3lu
YyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5q
cyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE FOOTBALL
Purdue transfer portal hot board -- GoldandBlack.com
Get to know the Tennessee Volunteers - GoldandBlack.com
First glance: Purdue in the Music City Bowl - Volquest (Tennessee Rivals site)
Purdue will be home team in MCB - Knoxville
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XaGlsZSB0aGUgbm93IGlzIGdyZWF0IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+LCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL2hhc2h0YWcvQm9pbGVyVXA/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJVcDwvYT4gZmFucyB3aWxsIHdhbnQgdG8gZ2V0
IHRvIFNvdXRocG9ydCBmb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9GT1JVTVRpcG9mZj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ARk9SVU1UaXBv
ZmY8L2E+IGZvciBhIGdsaW1wc2Ugb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwvYT4mIzM5O3MgZnV0dXJlLjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRmxldGNoZXJMb3llcj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ARmxldGNoZXJMb3llcjwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2JzbWl0aDcyNTAzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci
PkBic21pdGg3MjUwMzwvYT48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L215bGVzamNvbHZpbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbXlsZXNqY29s
dmluPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9FMTVCbFhqUlZ6Ij5odHRw
czovL3QuY28vRTE1QmxYalJWejwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXR0IEdsZW5l
c2sgKEBNYXR0R2xlbmVzaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9NYXR0R2xlbmVzay9zdGF0dXMvMTQ2ODkyNjMwNjg5MzEwNzIwMD9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5EZWNlbWJlciA5LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx
dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp
dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0
Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5SaXNlIGFuZCBzaGluZS48YnI+PGJyPvCfj5AgUmVnaW9uYWwgU2Vt
aWZpbmFsczxicj7wn4aaIE5vLiAxMSBzZWVkIEJZVTxicj7wn5O6ICBFU1BO
VTxicj7wn5ONIFBpdHRzYnVyZ2g8YnI+8J+TiiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3QuY28vTlFIRTNWVjdqViI+aHR0cHM6Ly90LmNvL05RSEUzVlY3alY8L2E+
PGJyPvCfk7sgV1NIWSAxMDQuMyB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9C
U2h5amVmY3RZIj5odHRwczovL3QuY28vQlNoeWplZmN0WTwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2FTc3lzZDJSOGoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9h
U3N5c2QyUjhqPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBWb2xsZXliYWxsIChA
UHVyZHVlVkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVl
VkIvc3RhdHVzLzE0Njg5Mjg0MTc5NzAxNDMyMzk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+RGVjZW1iZXIgOSwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
OLYMPIC/OTHER
Purdue VB primed for NCAA Match with BYU - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jeff Lesniewicz (1969) Quarterback, Football
Jonah Williams (1998) Linebacker, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.