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University Book Store Headlines: 2.18.2022

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Leroy Keyes, would have been 75 today. Keyes passed away in April, 2021.
Leroy Keyes, would have been 75 today. Keyes passed away in April, 2021. (Bob Mitchell)

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PURDUE BASKETBALL

Gold and Black Report: Feb. 18 - GoldandBlack.com Facebook

Purdue and Indiana seed projections - Indystar.com

Rutger's Harper Jr. uncertain to play due to hand injury - ESPN

Upon Further Review: Northwestern - GoldandBlack.com

Women overcome poor early shooting to beat Illinois - Journal and Courier | Purduesports.com

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Tunnel from locker room to Ross-Ade Stadium? - GoldandBlack.com

Spring football preview: Defensive ends - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Baseball opens four game series in Texas - Purduesports.com

Wrestling to conclude regular season at Northwestern - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Leroy Keyes (dec. 4/15/21) (1947) Halfback, Football

Steve Maines (1948) Offensive End, Football

Jonathan Briggs (1964) Kicker, Football

Ricky Morse (1965) Strong Safety, Football

Terry Samuel (1972) Wide Receiver, Football

Jarrod Walker (1973) Defensive Line, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS FEB. 19

Don Fuoss (1923) Asst. Coach, Football

Joe DiCarlo (dec.) (1953) Defensive Tackle, Football

Walter Jordan (1956) Forward, Men's Basketball

Mark Stevens (1962) Quarterback, Football

Marc Roland (1999) Offensive Line, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS FEB. 20

Joe Eufinger (1945) Tackle, Football

Shane Roese (1970) Wide Receiver, Football

Jennifer Jacoby (1973) Guard, Women's Basketball

Carson Wiggs (1990) Kicker-Punter, Football

Larry Clisby (1947) Play-by-play, Men's Basketball

Jim Wood (1953) Defensive Back, Football

Chuck Skelley (1957) Offensive Line, Football

Drake Morris (1959) Forward, Men's Basketball

Tony Jones (1968) Guard, Men's Basketball

Kalika France (1985) Guard, Women's Basketball

Lance Melvin (1986) Strong Safety, Football

Tommy Luce (1997) Guard, Men's Basketball

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