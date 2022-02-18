University Book Store Headlines: 2.18.2022

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PURDUE BASKETBALL
Gold and Black Report: Feb. 18 - GoldandBlack.com Facebook
Purdue and Indiana seed projections - Indystar.com
Rutger's Harper Jr. uncertain to play due to hand injury - ESPN
Upon Further Review: Northwestern - GoldandBlack.com
Women overcome poor early shooting to beat Illinois - Journal and Courier | Purduesports.com
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PURDUE FOOTBALL
The 3-2-1: Tunnel from locker room to Ross-Ade Stadium? - GoldandBlack.com
Spring football preview: Defensive ends - GoldandBlack.com
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OLYMPIC/OTHER
Baseball opens four game series in Texas - Purduesports.com
Wrestling to conclude regular season at Northwestern - Purduesports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Leroy Keyes (dec. 4/15/21) (1947) Halfback, Football
Steve Maines (1948) Offensive End, Football
Jonathan Briggs (1964) Kicker, Football
Ricky Morse (1965) Strong Safety, Football
Terry Samuel (1972) Wide Receiver, Football
Jarrod Walker (1973) Defensive Line, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS FEB. 19
Don Fuoss (1923) Asst. Coach, Football
Joe DiCarlo (dec.) (1953) Defensive Tackle, Football
Walter Jordan (1956) Forward, Men's Basketball
Mark Stevens (1962) Quarterback, Football
Marc Roland (1999) Offensive Line, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS FEB. 20
Joe Eufinger (1945) Tackle, Football
Shane Roese (1970) Wide Receiver, Football
Jennifer Jacoby (1973) Guard, Women's Basketball
Carson Wiggs (1990) Kicker-Punter, Football
Larry Clisby (1947) Play-by-play, Men's Basketball
Jim Wood (1953) Defensive Back, Football
Chuck Skelley (1957) Offensive Line, Football
Drake Morris (1959) Forward, Men's Basketball
Tony Jones (1968) Guard, Men's Basketball
Kalika France (1985) Guard, Women's Basketball
Lance Melvin (1986) Strong Safety, Football
Tommy Luce (1997) Guard, Men's Basketball
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