University Book Store Headlines: 2.22.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Zb3VyIGxhdGVzdCBsb29rIGF0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHdG91cm5leT9zcmM9aGFzaCZhbXA7 cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR3RvdXJuZXk8L2E+IGJyYWNrZXQ6 IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IbmNyTUZaOEpXIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vSG5jck1GWjhKVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdv cmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0OTU3NjY3Mjg1ODM4MjMzNzA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Eight biggest shoes to fill this spring - GoldandBlack.com Spring football preview: Purdue linebackers - GoldandBlack.com Spring football preview: Purdue cornerbacks - GoldandBlack.com NCAA board 'concerned' that some athlete endorsement deals may be violating recruiting rules - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGlzIHdlZWvigJlzIHRvcC0yNSByYW5raW5nLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vOVl2aTFMYXBiaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlZdmkx TGFwYmo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAo QEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9p bGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5NTgwNjQ2MjQxNjgwMTgwNj9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BASKETBALL

Upon further review: Purdue's win over Rutgers - GoldandBlack.com Gold and Black Radio podcast: Fresh Purdue takes slim Big Ten lead - GoldandBlack.com Jerry Palm bracket - CBSSports.com Refreshed Purdue basketball sets tone for Big Ten stretch run - JCOnline.com NCAA basketball betting: Arizona, not Gonzaga, has received most national title bets - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5BIGxvdCBvZiBiaWdzIGNvdWxkbiYjMzk7dCBjb21waWxlIGEgcmVl bCBsaWtlIHRoaXMgaW4gYW4gZW50aXJlIHNlYXNvbiwgbWF5YmUgZXZlbiBh IGNhcmVlci48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJh bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+JiMzOTtz IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHdpbGxfX18/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHR3aWxsX19fPC9hPiBkaWQgaXQgaW4gMjIgbWlu dXRlcyB5ZXN0ZXJkYXkuIPCfkqUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Jv TERpcUxLc3ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yb0xEaXFMS3N3PC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFB1cmR1ZSBPbiBCVE4gKEBQdXJkdWVPbkJUTikgPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVPbkJUTi9zdGF0dXMvMTQ5NTc4 MzA3MTk5OTYxOTA3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAy MSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gY29tbWVtb3JhdGUgTGVyb3kgS2V5 ZXPigJkgaW1wYWN0IHdpdGggaW5pdGlhdGl2ZXMgdGhhdCB3aWxsIHByb3Zp ZGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgYW5kIGVkdWNhdGlvbiBmb3IgbWlub3JpdHkgbGVh ZGVycyBvZiB0aGUgZnV0dXJlIHdpbGwgdHJ1bHkgc3BlYWsgdGhlIHRoZSB2 YWx1ZSBvZiBoaXMgbGVnYWN5LiA8YnI+PGJyPlRoYW5rZnVsIGZvciBvdXIg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyRm9vdGJhbGw8L2E+IGFsdW1u aSBsZWFkaW5nIHRoZSBjaGFyZ2UuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81 czE4S3o2clluIj5odHRwczovL3QuY28vNXMxOEt6NnJZbjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBKb2huIFB1cmR1ZSBDbHViIPCfmoIgKEBKb2huUHVyZHVlQ2x1Yikg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huUHVyZHVlQ2x1Yi9z dGF0dXMvMTQ5NTc5ODY3MjM0NDQ2NTQxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5GZWJydWFyeSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers seventh after 36 holes in Houston - PurudeSports.com University Senate discusses PUPD incident, votes against MHAW in academic calendar - Exponent.com Woman 'person of interest' in West Lafayette battery - Exponent.com Five-match spring schedule unveiled - PurdueSports.com



BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Moreland (1962) Defensive Line, Football Bryce Brown (1998) Offensive Line, Football Shawn McCarthy (1968) Punter/Quarterback, Football Laura Garriga (1988) Forward, Women's Basketball Johnny Hill (1992) Guard, Men's Basketball Hayden Hamby (1994) Guard, Women's Basketball