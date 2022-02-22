University Book Store Headlines: 2.22.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Zb3VyIGxhdGVzdCBsb29rIGF0IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvQjFHdG91cm5leT9zcmM9aGFzaCZhbXA7
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR3RvdXJuZXk8L2E+IGJyYWNrZXQ6
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IbmNyTUZaOEpXIj5waWMudHdpdHRl
ci5jb20vSG5jck1GWjhKVzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCaWcgVGVuIE5ldHdv
cmsgKEBCaWdUZW5OZXR3b3JrKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0JpZ1Rlbk5ldHdvcmsvc3RhdHVzLzE0OTU3NjY3Mjg1ODM4MjMzNzA/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9i
bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y
bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z
Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
Eight biggest shoes to fill this spring - GoldandBlack.com
Spring football preview: Purdue linebackers - GoldandBlack.com
Spring football preview: Purdue cornerbacks - GoldandBlack.com
NCAA board 'concerned' that some athlete endorsement deals may be violating recruiting rules - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHdlZWvigJlzIHRvcC0yNSByYW5raW5nLiA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vOVl2aTFMYXBiaiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlZdmkx
TGFwYmo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAo
QEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9p
bGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5NTgwNjQ2MjQxNjgwMTgwNj9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE BASKETBALL
Upon further review: Purdue's win over Rutgers - GoldandBlack.com
Gold and Black Radio podcast: Fresh Purdue takes slim Big Ten lead - GoldandBlack.com
Jerry Palm bracket - CBSSports.com
Refreshed Purdue basketball sets tone for Big Ten stretch run - JCOnline.com
NCAA basketball betting: Arizona, not Gonzaga, has received most national title bets - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIGxvdCBvZiBiaWdzIGNvdWxkbiYjMzk7dCBjb21waWxlIGEgcmVl
bCBsaWtlIHRoaXMgaW4gYW4gZW50aXJlIHNlYXNvbiwgbWF5YmUgZXZlbiBh
IGNhcmVlci48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJh
bGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8L2E+JiMzOTtz
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdHdpbGxfX18/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHR3aWxsX19fPC9hPiBkaWQgaXQgaW4gMjIgbWlu
dXRlcyB5ZXN0ZXJkYXkuIPCfkqUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3Jv
TERpcUxLc3ciPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9yb0xEaXFMS3N3PC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFB1cmR1ZSBPbiBCVE4gKEBQdXJkdWVPbkJUTikgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVPbkJUTi9zdGF0dXMvMTQ5NTc4
MzA3MTk5OTYxOTA3Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAy
MSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gY29tbWVtb3JhdGUgTGVyb3kgS2V5
ZXPigJkgaW1wYWN0IHdpdGggaW5pdGlhdGl2ZXMgdGhhdCB3aWxsIHByb3Zp
ZGUgZGV2ZWxvcG1lbnQgYW5kIGVkdWNhdGlvbiBmb3IgbWlub3JpdHkgbGVh
ZGVycyBvZiB0aGUgZnV0dXJlIHdpbGwgdHJ1bHkgc3BlYWsgdGhlIHRoZSB2
YWx1ZSBvZiBoaXMgbGVnYWN5LiA8YnI+PGJyPlRoYW5rZnVsIGZvciBvdXIg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyRm9vdGJhbGw8L2E+IGFsdW1u
aSBsZWFkaW5nIHRoZSBjaGFyZ2UuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby81
czE4S3o2clluIj5odHRwczovL3QuY28vNXMxOEt6NnJZbjwvYT48L3A+Jm1k
YXNoOyBKb2huIFB1cmR1ZSBDbHViIPCfmoIgKEBKb2huUHVyZHVlQ2x1Yikg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kb2huUHVyZHVlQ2x1Yi9z
dGF0dXMvMTQ5NTc5ODY3MjM0NDQ2NTQxMD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5GZWJydWFyeSAyMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2
PgoK
OLYMPIC/OTHER
Boilermakers seventh after 36 holes in Houston - PurudeSports.com
University Senate discusses PUPD incident, votes against MHAW in academic calendar - Exponent.com
Woman 'person of interest' in West Lafayette battery - Exponent.com
Five-match spring schedule unveiled - PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Moreland (1962) Defensive Line, Football
Bryce Brown (1998) Offensive Line, Football
Shawn McCarthy (1968) Punter/Quarterback, Football
Laura Garriga (1988) Forward, Women's Basketball
Johnny Hill (1992) Guard, Men's Basketball
Hayden Hamby (1994) Guard, Women's Basketball
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5Kw8J+SsPCfkrAgQXV0b21hdGljLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vR2lsbGlzTWFzb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QEdpbGxpc01hc29uPC9hPiYjMzk7cyA0Ny4xIDMtcG9pbnQgcGVyY2VudGFn
ZSBpcyB0aGUgZm91cnRoLWJlc3Qgc2luZ2xlLXNlYXNvbiBtYXJrIGluIHNj
aG9vbCBoaXN0b3J5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcEo3SjF1YUFS
MCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BKN0oxdWFBUjA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
UHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTQ5NTgz
OTg3MzI3MzY3OTg4MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5GZWJydWFyeSAy
MSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo
dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz
ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.