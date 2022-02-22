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University Book Store Headlines: 2.22.2022

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PURDUE FOOTBALL

Eight biggest shoes to fill this spring - GoldandBlack.com

Spring football preview: Purdue linebackers - GoldandBlack.com

Spring football preview: Purdue cornerbacks - GoldandBlack.com

NCAA board 'concerned' that some athlete endorsement deals may be violating recruiting rules - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Upon further review: Purdue's win over Rutgers - GoldandBlack.com

Gold and Black Radio podcast: Fresh Purdue takes slim Big Ten lead - GoldandBlack.com

Jerry Palm bracket - CBSSports.com

Refreshed Purdue basketball sets tone for Big Ten stretch run - JCOnline.com

NCAA basketball betting: Arizona, not Gonzaga, has received most national title bets - Yahoo.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers seventh after 36 holes in Houston - PurudeSports.com

University Senate discusses PUPD incident, votes against MHAW in academic calendar - Exponent.com

Woman 'person of interest' in West Lafayette battery - Exponent.com

Five-match spring schedule unveiled - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Moreland (1962) Defensive Line, Football

Bryce Brown (1998) Offensive Line, Football

Shawn McCarthy (1968) Punter/Quarterback, Football

Laura Garriga (1988) Forward, Women's Basketball

Johnny Hill (1992) Guard, Men's Basketball

Hayden Hamby (1994) Guard, Women's Basketball

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