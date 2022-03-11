University Book Store Headlines: 3.11.2022

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PURDUE RECRUITING
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Steve Schmidt (1954) Kicker, Football
Bill Erickson (1957) Quarterback, Football
Dave Eagin (1957) Punter, Football
Brad Davis (1967) Strong Safety, Football
Arvia Cooper (1976) Wide Receiver, Football
David Collins (1976) Cornerback, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS MARCH 12
John Luckhardt (1945) Center, Football
Willie Harris (1956) Defensive Back, Football
Carsen Edwards (1998) Guard, Men's Basketball
BOILERMAKER BIRTHDAYS MARCH 13
Toby Middlesworth (1962) Defensive Back, Football
Frank Kmet (1970) Defensive Tackle, Football
Tony Vinson (1971) Running Back, Football
Emmet Zitelli (1974) Offensive Guard, Football
Pete VanderWeele (1976) Offensive Guard, Football
Landon Johnson (1981) Linebacker , Football
Charles Davis (1983) Tight End, Football
Tim Johns (2000) Linebacker, Football
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