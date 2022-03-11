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University Book Store Headlines: 3.11.2022

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PURDUE BASKETBALL

Big Ten Tournament Preview: Purdue-Penn State - GoldandBlack.com

Bracketology - ESPN.com

No. 9 Purdue begins postseason journey Friday - PurdueSports.com

Gold and Black Report: GoldandBlack.com (Facebook)

Georgia fires Tom Crean - Yahoo.com

Rise and fall: What's next for Emoni Bates? - Yahoo.com

Purdue looks to come together for Big Ten tournament run - JConline.com

K-State's Bruce Weber resigns after 10 seasons - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Name to know among freshman enrollees - GoldandBlack.com

Ohio State OL Harry Miller medically retires, details how he attempted suicide - Yahoo.com

22 things for spring - CBSSports.com

MAC reaches stats partnership; data could be sold to sports betting companies - ESPN.com

Big Red Business: Moving the ball forward on alcohol sales at Nebraska - HuskerOnline.com

Issues remain in playoff expansion - CBSSports.com

Kirk Herbstreit reportedly joins Amazon as new 'Thursday Night Football' voice - Yahoo.com

PURDUE RECRUITING

Boiling Over: The latest on Purdue recruiting and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers score 7 in the 1st, strike out 15 to win home opener - PurdueSports.com

Softball to start spring break at The Spring Games - PurdueSports.com

Greg Goff on Perfect Game Show - PurdueSports.com

Dan Ross earns Indiana PGA’s Player Development Award - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Steve Schmidt (1954) Kicker, Football

Bill Erickson (1957) Quarterback, Football

Dave Eagin (1957) Punter, Football

Brad Davis (1967) Strong Safety, Football

Arvia Cooper (1976) Wide Receiver, Football

David Collins (1976) Cornerback, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS MARCH 12

John Luckhardt (1945) Center, Football

Willie Harris (1956) Defensive Back, Football

Carsen Edwards (1998) Guard, Men's Basketball

BOILERMAKER BIRTHDAYS MARCH 13

Toby Middlesworth (1962) Defensive Back, Football

Frank Kmet (1970) Defensive Tackle, Football

Tony Vinson (1971) Running Back, Football

Emmet Zitelli (1974) Offensive Guard, Football

Pete VanderWeele (1976) Offensive Guard, Football

Landon Johnson (1981) Linebacker , Football

Charles Davis (1983) Tight End, Football

Tim Johns (2000) Linebacker, Football

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