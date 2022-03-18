University Book Store Headlines: 3.18.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
MARCH 18
Ken Watkins (1950) Offensive Guard, Football
Jared Armstrong (1985) Punter, Football
Joe Gilliam (dec 2018) (1992) Linebacker, Football
MARCH 19
Errol Patterson (1953) Wide Receiver, Football
Joe Barioli (1960) Kicker, Football
Dorien Bryant (1985) Wide Receiver, Football
Stephanie Helgeson (1987) Center, Women's Basketball
Tim Dougherty (1988) Kicker, Football
MARCH 20
Jerry Johnson (1948) Center/Forward, Men's Basketball
Larry Marquess (1950) Defensive End, Football
Donn Eiler (1952) Defensive Tackle, Football
Kip Jones (1967) Forward, Men's Basketball
Greg Miller (1968) Defensive Tackle, Football
Brandon Jones (1982) Running Back, Football
Uche Nwaneri (1984) Offensive Guard, Football
Gordon Watt (1986) Forward, Men's Basketball
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