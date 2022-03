University Book Store Headlines: 3.18.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com Dillon Thieneman has new Big Ten offers, visit plans - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue spring football checkup: Offensive line - GoldandBlack.com Purdue spring football checkup: Defensive line - GoldandBlack.com NFL intrigued by potential of DaMarcus Mitchell - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

NCAA tourney preview: Purdue-Yale - GoldandBlack.com For Purdue, leveraging its size matters even more now - GoldandBlack.com Yale's Azar Swain will have to be Purdue's defensive priority - GoldandBlack.com Impact on Purdue basketball program intertwine Glenn Robinson, Jaden Ivey - JCOnline.com NCAA Tournament Report - Thursday, March 17 - PurdueSports.com Purdue NCAA press conference takeaways: North Texas loss, small ball, fresh opponent - JCOnline.com Coaching changes tracker - CBSSports.com Ivey nabs consensus All-America accolades - PurdueSports.com Yale vs. Purdue: Players to watch, keys, prediction in NCAA tournament - JCOnline.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtOb3cganVzdCBzZWVpbmcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9JcmlzaENvYWNoSXZleT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5ASXJpc2hDb2FjaEl2ZXk8L2E+IGxlYWQgaGVyIHRlYW0gYW5kIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSXZleUphZGVuP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBJdmV5SmFkZW48L2E+IGxlYWQgaGlzIHRlYW0gaXMgYmln LXRpbWUuIFRoZXkgYWx3YXlzIGdvdCBhIGZhbiBpbiBtZSBhbmQgSeKAmW0g YWx3YXlzIHJvb3RpbmcgZm9yIHRoZW0mcXVvdDsgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYU1vcmFudD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5A SmFNb3JhbnQ8L2E+IDxicj48YnI+SGFkIHRoZSBjaGFuY2UgdG8gdGFsayB0 byA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25kd2JiP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBuZHdiYjwvYT4gTmllbGUsIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5AQm9pbGVyQmFsbDwvYT4gIEphZGVuLCBhbmQgSmEgYWhlYWQgb2YgdGhl IE5DQUEgdG91cm5leTxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL215ZlJz WjVvQWEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9teWZSc1o1b0FhPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE1pYSBCZXJyeSAoQGlhbW1pYWJlcnJ5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL2lhbW1pYWJlcnJ5L3N0YXR1cy8xNTA0NTM0OTE1MzI4NzE2 ODA0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAyMDIyPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtJIGp1c3QgdGhpbmsgaXQmIzM5O3MgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEl2ZXlKYWRlbjwvYT4mIzM5O3MgdGltZS4uLkkgdGhpbmsgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBCb2lsZXJCYWxsPC9hPiBpcyBnb2luZyB0byBnbyB0byB0 aGUgRmluYWwgRm91ci4mcXVvdDs8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1RoZUFuZHlLYXR6P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVBbmR5 S2F0ejwvYT4gbG92ZXMgdGhlIHBvdGVudGlhbCBtYXRjaHVwcyBpbiBATWFy Y2hNYWRuZXNzIGZvciBQdXJkdWU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9B SXRYemNxUHNUIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQUl0WHpjcVBzVDwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgT24gQlROIChAUHVyZHVlT25CVE4pIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlT25CVE4vc3RhdHVzLzE1MDQ1 Mjg0MjkyNjEyMDE0MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMTcs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vamltbXlm YWxsb24/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGppbW15ZmFsbG9uPC9hPuKA mXMgYnJhY2tldCBpcyBIRVJFITxicj48YnI+8J+PgCBUZW5uZXNzZWUg4p6h 77iPIEZpbmFsIEZvdXI8YnI+8J+PgCBQdXJkdWUg4p6h77iPIEZpbmFsIEZv dXI8YnI+8J+PgCBHb256YWdhIHdpbnMgaXQgYWxsPGJyPvCfj4AgVmVybW9u dCAmZ3Q7IEFya2Fuc2FzPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9o YXNodGFnL01hcmNoTWFkbmVzcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3Ny YyU1RXRmdyI+I01hcmNoTWFkbmVzczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9GYWxsb25Ub25pZ2h0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkBGYWxsb25Ub25pZ2h0PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdmNJ c25kRG1KZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3ZjSXNuZERtSmU8L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgTkNBQSBNYXJjaCBNYWRuZXNzIChATWFyY2hNYWRuZXNzTUJCKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hcmNoTWFkbmVzc01CQi9z dGF0dXMvMTUwNDE5MzI4NjYwODU0Mzc0NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5NYXJjaCAxNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

OLYMPIC/OTHER

Wrestling pushes through tough NCAA Session 2 - PurdueSports.com Purdue's 1st loss comes in 11-Inning thriller at ISU - PurdueSports.com Softball blanks #22 USF, 1-0 - PurdueSports.com Purdue to close non-conference play at USF Invite - PurdueSports.com Wrestling rides upsets through NCAA Session 1 - PurdueSports.com Outdoor Track & Field season begins at Miami - PurdueSports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SYWhlZW0gTW9zdGVydCBpcyByZXVuaXRpbmcgd2l0aCBNaWtlIE1j RGFuaWVsIGluIE1pYW1pLiDwn5CsPGJyPjxicj5SZW1lbWJlciB3aGVuIGhl IHJhbiBmb3IgMjIwIHlhcmRzIGFuZCA0IFREcyBpbiB0aGUgMjAxOSBORkMg Q2hhbXBpb25zaGlwPyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JN b3NfOEJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJNb3NfOEJhbGw8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby84UGRlaHZTNHVRIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vOFBkZWh2UzR1UTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBORkwgKEBORkwpIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkZML3N0YXR1cy8xNTA0NDUz NzUxMjg5MDQwODk3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4mcXVvdDtZb3Uga25vdyBoZSYjMzk7cyBnb2luZyB0byBiZSBnb29k LiBCdXQgd2hlbiBpcyBoZSBnb2luZyB0byBiZSBnb29kPyZxdW90Ozxicj48 YnI+WmFjaCBFZGV5IGhhcyBnb25lIGZyb20gTm8uIDQ0MCByZWNydWl0IHRv IE9seW1waWMgY2FtcCBpbnZpdGVlIGFuZCBIYWxsb3dlZW4gY29zdHVtZS4g SW4gdHdvIHllYXJzLjxicj48YnI+VG8gYW5zd2VyIE1hdHQgUGFpbnRlcjog Tm93Pzxicj48YnI+TXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9U aGVBdGhsZXRpYz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlQXRobGV0aWM8 L2E+IHN0b3J5IG9uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9p bGVyQmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyQmFsbDwvYT4m IzM5O3MgYXNjZW5kYW50IGdpYW50OiAgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1FKMWRSdXVnTGEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9RSjFkUnV1Z0xhPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbGZRMEU2Y3NESiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L2xmUTBFNmNzREo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQnJpYW4gSGFtaWx0b24gKEBf QnJpYW5fSGFtaWx0b24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v X0JyaWFuX0hhbWlsdG9uL3N0YXR1cy8xNTA0NDc3ODYyOTAzOTY3NzUxP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDE3LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY

MARCH 18

Ken Watkins (1950) Offensive Guard, Football Jared Armstrong (1985) Punter, Football Joe Gilliam (dec 2018) (1992) Linebacker, Football MARCH 19

Errol Patterson (1953) Wide Receiver, Football Joe Barioli (1960) Kicker, Football Dorien Bryant (1985) Wide Receiver, Football Stephanie Helgeson (1987) Center, Women's Basketball Tim Dougherty (1988) Kicker, Football MARCH 20

Jerry Johnson (1948) Center/Forward, Men's Basketball Larry Marquess (1950) Defensive End, Football Donn Eiler (1952) Defensive Tackle, Football Kip Jones (1967) Forward, Men's Basketball Greg Miller (1968) Defensive Tackle, Football Brandon Jones (1982) Running Back, Football Uche Nwaneri (1984) Offensive Guard, Football Gordon Watt (1986) Forward, Men's Basketball