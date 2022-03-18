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University Book Store Headlines: 3.18.2022

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PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com

Dillon Thieneman has new Big Ten offers, visit plans - Rivals.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue spring football checkup: Offensive line - GoldandBlack.com

Purdue spring football checkup: Defensive line - GoldandBlack.com

NFL intrigued by potential of DaMarcus Mitchell - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

NCAA tourney preview: Purdue-Yale - GoldandBlack.com

For Purdue, leveraging its size matters even more now - GoldandBlack.com

Yale's Azar Swain will have to be Purdue's defensive priority - GoldandBlack.com

Impact on Purdue basketball program intertwine Glenn Robinson, Jaden Ivey - JCOnline.com

NCAA Tournament Report - Thursday, March 17 - PurdueSports.com

Purdue NCAA press conference takeaways: North Texas loss, small ball, fresh opponent - JCOnline.com

Coaching changes tracker - CBSSports.com

Ivey nabs consensus All-America accolades - PurdueSports.com

Yale vs. Purdue: Players to watch, keys, prediction in NCAA tournament - JCOnline.com

OLYMPIC/OTHER

Wrestling pushes through tough NCAA Session 2 - PurdueSports.com

Purdue's 1st loss comes in 11-Inning thriller at ISU - PurdueSports.com

Softball blanks #22 USF, 1-0 - PurdueSports.com

Purdue to close non-conference play at USF Invite - PurdueSports.com

Wrestling rides upsets through NCAA Session 1 - PurdueSports.com

Outdoor Track & Field season begins at Miami - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

MARCH 18

Ken Watkins (1950) Offensive Guard, Football

Jared Armstrong (1985) Punter, Football

Joe Gilliam (dec 2018) (1992) Linebacker, Football

MARCH 19

Errol Patterson (1953) Wide Receiver, Football

Joe Barioli (1960) Kicker, Football

Dorien Bryant (1985) Wide Receiver, Football

Stephanie Helgeson (1987) Center, Women's Basketball

Tim Dougherty (1988) Kicker, Football

MARCH 20

Jerry Johnson (1948) Center/Forward, Men's Basketball

Larry Marquess (1950) Defensive End, Football

Donn Eiler (1952) Defensive Tackle, Football

Kip Jones (1967) Forward, Men's Basketball

Greg Miller (1968) Defensive Tackle, Football

Brandon Jones (1982) Running Back, Football

Uche Nwaneri (1984) Offensive Guard, Football

Gordon Watt (1986) Forward, Men's Basketball

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