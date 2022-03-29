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University Book Store Headlines: 3.29.2022

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Isaiah Thompson enters transfer portal - GoldandBlack.com

Loyer selected for high school 3-point championship - PurdueSports.com

2022 NBA Draft underclassmen decision tracker - CBSSports.com

Duke opens as Final Four favorite - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

Deep Dive: Spring practice No. 10 - GoldandBlack.com

Kent State OT talks Purdue visit - GoldandBlack.com

Purdue still shopping for help via transfer portal - GoldandBlack.com

Spring Football Central - GoldandBlack.com

ESPN reportedly traded a Big Ten telecast to Fox so it could sign Joe Buck for 'Monday Night Football' - SportingNews.com

Purdue football: Walk-on quarterbacks lend assistance in secondary - JCOnline.com

Power Five spring game schedules - CBSSports.com

College football roundtable: Which team will be the biggest surprise in 2022? - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Busy fortnight begins with home & away midweek dates - PurdueSports.com

Purdue remains in 8th at Bulls Bay - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Hil Cairnie (1956) Defensive End, Football

Jim Mitchell (1979) Quarterback, Football

Daniel Giles (1981) Defensive Tackle, Football

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