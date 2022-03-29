University Book Store Headlines: 3.29.2022

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OLYMPIC/OTHER
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Purdue remains in 8th at Bulls Bay - PurdueSports.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Hil Cairnie (1956) Defensive End, Football
Jim Mitchell (1979) Quarterback, Football
Daniel Giles (1981) Defensive Tackle, Football
Gabe Holmes (1991) Tight End, Football
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