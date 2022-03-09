University Book Store Headlines: 3.9.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbURvVHJ1b3l6SSI+aHR0cHM6
Ly90LmNvL21Eb1RydW95ekk8L2E+IHZpZGVvOiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBjb2FjaCBNYXR0IFBhaW50
ZXIgYW5kIHBsYXllcnMgWmFjaCBFZGV5LCBUcmV2aW9uIFdpbGxpYW1zIGFu
ZCBTYXNoYSBTdGVmYW5vdmljIGRpc2N1c3MgdGhlIEJpZyBUZW4gVG91cm5h
bWVudCwgVHVlc2RheSYjMzk7cyBhbGwtY29uZmVyZW5jZSBhd2FyZHMgYW5k
IG1vcmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL211SGxMU0hkc0IiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9tdUhsTFNIZHNCPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
dmpzNzhjUHhvRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Zqczc4Y1B4b0Q8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20v
c3RhdHVzLzE1MDEyODYxMDM2MDA1NDE3MDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+TWFyY2ggOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5
bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu
anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXJkdWUgYW5kIElvd2EgaGF2ZSB0aGUgYmVzdCBvZGRzIHRvIHdp
biB0aGUgQmlnIFRlbiBUb3VybmFtZW50IGFjY29yZGluZyB0byBLZW5Qb20g
8J+RgDxicj48YnI+RG8geW91IGFncmVlPyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu
Y28vTmxGajhqSnNJYiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL05sRmo4akpzSWI8L2E+
PC9wPiZtZGFzaDsgRk9YIENvbGxlZ2UgSG9vcHMgKEBDQkJvbkZPWCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DQkJvbkZPWC9zdGF0dXMvMTUw
MDk3MDA0NjA4ODExNDE3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA3
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Ivey's first-team selection highlights Purdue's All-Big Ten picks - GoldandBlack.com
Sophomores development looms large of season - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PdmVyIHRoZSBsYXN0IDcgeWVhcnMsIFB1cmR1ZSBoYXMgaGFkIHRo
ZSBtb3N0IGZpcnN0LXRlYW0gQWxsLUxlYWd1ZSBob25vcnMgaW4gdGhlIEJp
ZyBUZW4uIDxicj48YnI+8J+PhTogQS5KLiBIYW1tb25zICgyMDE2KTxicj7w
n4+FOiBDYWxlYiBTd2FuaWdhbiAoMjAxNyk8YnI+8J+PhTogQ2Fyc2VuIEVk
d2FyZHMgKDIwMTgpPGJyPvCfj4U6IENhcnNlbiBFZHdhcmRzICgyMDE5KTxi
cj7wn4+FOiBUcmV2aW9uIFdpbGxpYW1zICgyMDIxKTxicj7wn4+FOiBKYWRl
biBJdmV5ICgyMDIyKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vb2V5WlFvaWpr
ZSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL29leVpRb2lqa2U8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
UHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTUwMTI2
NTcyODY0ODk3NDM0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXJjaCA4LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE FOOTBALL
Expectations rise for Jefferson after successful move from D2 - GoldandBlack.com
More depth on the defensive line? That's the goal - Journal and Courier
Deep Dive: Practice No. 4 - GoldandBlack.com
PURDUE BASKETBALL
OLYMPIC/OTHER
BOILERMAKERS BORN TODAY
Bronco Keser (1951) Defensive Tackle, Football
Keith Brown (1956) Tight End, Football
Jon Getz (1979) Strong Safety, Football
Neal Tull (1985) Offensive Guard, Football
Tim Faison (1997) Linebacker, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.