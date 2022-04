University Book Store Headlines: 4.21.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: NIL guardrails, Jay Wright and more - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com Wednesday Purdue chat session - GoldandBlack.com Potential transfers for open point guard position - Exponent.com Looking ahead to 2023 Indiana Mr. Basketball race - IndyStar.com Kofi Cockburn declares for draft - CBSSports.com Kentucky star Oscar Tshiebwe, national player of the year, returning to UK - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue QBs in NFL draft - GoldandBlack.com Five Things to Know About George Karlaftis - BaltimoreRavens.com Karl Maslowski Joins Purdue Football as Special Teams Coordinator - PurdueSports.com

Big Ten Announces Sites for Football Championship, Conference Basketball Tournaments - SI.com Transfer QB tiers for 2022 season - CBSSports.com Tales from college football's transfer portal: Players talk about trying to find the right fit - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Homestand Opener vs. Evansville Rained Out - PurdueSports.com



