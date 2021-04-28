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University Book Store Headlines: 4.28.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE BASKETBALL

Bobinski: Purdue won't need loan to overcome $17M deficit - GoldandBlack.com

2022 Bracketology - ESPN.com

Ranking college basketball's uncommitted transfers - CBSSports.com

Ranking college basketball's top committed transfers - CBSSports.com

Season in review: Big Ten - SI.com

Texas joins early Top 25 - CBSSports.com

Bohannon back for another year - HawkeyeReport.com

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PURDUE RECRUITING

Top 10 biggest commitments from the college basketball transfer portal - Yahoo.com

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PURDUE FOOTBALL

NFL scout dishes on Purdue's draft prospects - GoldandBlack.com

NFL draft betting: How many WRs go in Round 1? Hard to predict after Chase, Waddle, Smith - Yahoo.com

Nebraska breaks ground on $155 football facility - Mainlinemedia.com

Maryland football's $15 million new video board has arrived - Terps.com

The most intriguing 2022 NFL draft prospects from each Top 25 college football team - ESPN.com

2021 NFL draft: Only a few things holding QB Justin Fields back from stardom - Yahoo.com

SEC, Sun Belt update COVID-19 protocols to ease testing among those who are fully vaccinated - ESPN.com

Answering 2021 NFL Draft's biggest questions: Who will rise and who will fall in the first round? - CBSSports.com

What teams 'should' do 2021 NFL Mock Draft - CBSSports.com

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OLYMPIC/OTHER

NCAA extends embattled president Mark Emmert's contract through 2025 - Yahoo.com

The NCAA's shame and embarrassment in extending Mark Emmert's contract - Yahoo.com

West Lafayette a Top 10 property market in America - MarketWatch.com

Both parties back bill for name, image, likeness rights for college athletes - ESPN.com

Vandalized sundial to be rebuilt - Exponent.com

Purdue set for Big Ten Tournament showdown against Illinois Thursday - PurdueSports.com

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BOILERMAKERS BORN TODAY

George Rushanan (1947) Center, Football

Phil Elmassian (1951) Assistant Coach, Football

Steve Nurrenbern (dec.) (1951) Defensive Tackle, Football

James McCulley (1965) Center, Football

Teko Johnson (1968) Center, Football

Arlee Conners (1971) Running Back, Football

Jonathan Patton (1986) Lineman, Football

Alex Magee (1987) Defensive Tackle, Football

John Finch (1988) Long Snapper, Football

Jordan Rucker (2000) Defensive Back, Football

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