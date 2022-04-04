 University book store headlines | Purdue Boilermakers
News More News
{{ timeAgo('2022-04-04 06:49:24 -0500') }} football Edit

University Book Store Headlines: 4.4.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Braden Smith Mr. Basketball - GoldandBlack.com

Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com

Improved defensive habits will help Purdue -- Journal & Courier

Purdue ranked third on the ESPN NCAA Pain Index - ESPN

PURDUE RECRUITING

PURDUE FOOTBALL

Piferi catching on at tight end - GoldandBlack.com

Spring Football Central - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Men's Golf: Boilermakers in fifth at Calusa Cup - Purduesports.com

Baseball burned by 7-run inning - Purduesports.com

Track competes in Florida and Cincy - Purduesports.com

Softball swept in series at Penn State - Purduesports.com

No. 2 Buckeyes best Purdue in tennis sweep - Ohio State

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Devall (1955) Running Back, Football

Joe Metallic (1956) Quarterback, Football

Berin Lacevic (1981) Kicker, Football

Chris Kramer (1988) Guard, Men's Basketball

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}