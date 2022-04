University Book Store Headlines: 4.4.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCB0b29rIENhcnNlbiBFZHdhcmRzIGFwcHJveGltYXRlbHkgMTAg c2Vjb25kcyB0byB0YWtlIGFuZCBtYWtlIGhpcyBmaXJzdCBzaG90IGFzIGEg UGlzdG9uPGJyPjxicj4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lob2Mxek50 UVQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZaG9jMXpOdFFUPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEJhcnN0b29sIERldHJvaXQgKEBCU01vdG9yQ2l0eSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CU01vdG9yQ2l0eS9zdGF0dXMvMTUxMDczMjEw MTIwMDU4MDYxMz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BcHJpbCAzLCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DYXJzZW4gRWR3YXJkcyBEZXRyb2l0IFBpc3RvbnMgZGVidXQgPGJy Pjxicj4xMyBwb2ludHMgPGJyPjkgYXNzaXN0cyA8YnI+MyByZWJvdW5kcyA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vRWswM05pYWoxTiI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tL0VrMDNOaWFqMU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGlzdG9ucyBUYWxrIChA UGlzdG9uc19fVGFsaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q aXN0b25zX19UYWxrL3N0YXR1cy8xNTEwNzYxMjQ1MjY3NDM1NTMwP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE BASKETBALL

Braden Smith Mr. Basketball - GoldandBlack.com Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com Improved defensive habits will help Purdue -- Journal & Courier

Purdue ranked third on the ESPN NCAA Pain Index - ESPN

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5PaGlvIFN0YXRlIGNvYWNoIENocmlzIEhvbHRtYW5uIHdpbGwgaGly ZSBmb3JtZXIgTWlhbWkgT2hpbyBoZWFkIGNvYWNoIEphY2sgT3dlbnMgdG8g cmVwbGFjZSBUb255IFNraW5uIG9uIGhpcyBzdGFmZiwgc291cmNlIHRvbGQg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9TdGFkaXVtP3JlZl9zcmM9 dHdzcmMlNUV0ZnciPkBTdGFkaXVtPC9hPi48L3A+Jm1kYXNoOyBKZWZmIEdv b2RtYW4gKEBHb29kbWFuSG9vcHMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vR29vZG1hbkhvb3BzL3N0YXR1cy8xNTEwMzA2OTAwMzE0ODM2OTk1 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWdpc3RlciBhbmQgZG9uYXRlIGhlcmU6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9zbnJmSzF6dlVwIj5odHRwczovL3QuY28vc25yZksxenZVcDwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVUT3RSR2FWUzQiPmh0dHBzOi8v dC5jby81VE90UkdhVlM0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFsYW4gS2FycGljay0t R29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEFsYW5LYXJwaWNrKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FsYW5LYXJwaWNrL3N0YXR1cy8xNTA4ODU3MTA5 MjQwMzMyMjkxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1hcmNoIDI5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE RECRUITING

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EcmF2eW4gR2liYnMtTGF3aG9ybiBUT1VHSCBmaW5pc2ghIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTVZBQmFza2V0YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATVZBQmFza2V0YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmF2eW5HaWJicz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5ARHJhdnluR2liYnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9HRUlDT05hdGlvbmFscz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0dFSUNPTmF0aW9uYWxzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vcWg0YnZVd2JtcCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3Fo NGJ2VXdibXA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgU3BvcnRzQ2VudGVyIE5FWFQgKEBT Q05leHQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vU0NOZXh0L3N0 YXR1cy8xNTEwMzA3MzU3MzcyMjgwODM1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkFwcmlsIDIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Piferi catching on at tight end - GoldandBlack.com Spring Football Central - GoldandBlack.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CbGVzc2VkIGFuZCBleGNpdGVkIHRvIGFubm91bmNlIHRoYXQgSSB3 aWxsIGJlIGNvbnRpbnVpbmcgbXkgZm9vdGJhbGwgYW5kIGFjYWRlbWljIGNh cmVlciBhdCBQdXJkdWUgVW5pdmVyc2l0eSEgVGhhbmsgeW91IHRvIGV2ZXJ5 b25lIGhhcyBoZWxwZWQgbWUgYWxvbmcgdGhlIHdheSEgR28gQm9pbGVybWFr ZXJzISDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BUHEyeUJRbldlIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vQVBxMnlCUW5XZTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBEcmV3 IFdvb2RydWZmIChARHJld1dvb2RydWZmNCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9EcmV3V29vZHJ1ZmY0L3N0YXR1cy8xNTEwNzE1NjQzMzk3 NjA3NDMxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkFwcmlsIDMsIDIwMjI8L2E+ PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0 Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+ PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Men's Golf: Boilermakers in fifth at Calusa Cup - Purduesports.com Baseball burned by 7-run inning - Purduesports.com Track competes in Florida and Cincy - Purduesports.com Softball swept in series at Penn State - Purduesports.com No. 2 Buckeyes best Purdue in tennis sweep - Ohio State

BOILERMAKERS BORN TODAY