University Book Store Headlines: 4.4.2022

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PURDUE BASKETBALL
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Purdue ranked third on the ESPN NCAA Pain Index - ESPN
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PURDUE RECRUITING
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PURDUE FOOTBALL
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Men's Golf: Boilermakers in fifth at Calusa Cup - Purduesports.com
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Bob Devall (1955) Running Back, Football
Joe Metallic (1956) Quarterback, Football
Berin Lacevic (1981) Kicker, Football
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