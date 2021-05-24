University Book Store Headlines: 5.24.2021

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Ted Gelov (1966) Wide Receiver, Football
Jeff Zgonina (1970) Defensive Line, Football
Isaac Abdullah (1975) Wide Receiver, Football
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