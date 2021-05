University Book Store Headlines: 5.24.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JbiB0b2RheSYjMzk7cyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbURv VHJ1b3l6SSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL21Eb1RydW95ekk8L2E+IFNhdHVyZGF5 IFNpbXVsY2FzdCwgd2UgZGlzY3VzcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBmb290YmFsbCYjMzk7cyBvZmZzZWFz b24sIHRoZSBuZXcgQm9pbGVybWFrZXIgYmFza2V0YmFsbCBzdGFmZiwgdGhl IEJpZyBUZW4gaG9vcHMgc2NoZWR1bGUgYW5kIG11Y2ggbW9yZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vdkdxV2p1NnNvZCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3ZHcVdq dTZzb2Q8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby8yZ2s1U0RhcWYyIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vMmdrNVNEYXFmMjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xk YW5kQmxhY2suY29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTM5NjEz OTgwNDkwODMwMjM0Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjIsIDIw MjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QaGlsIHdpbnMgdGhlIFBHQSwgSW5keSA1MDAgaXMgY29taW5nIHVw IG5leHQgd2Vla2VuZCBhbmQgTkJBIHBsYXlvZmZzIGluIGZ1bGwgZ2Vhci4g U3BvcnRzIGFyZSBmZWVsaW5nIHByZXR0eSBnb29kIHJpZ2h0IG5vdyBhbmQg aXTigJlzIGdyZWF0IHRvIHNlZSBjcm93ZCBzaXplcyBncm93aW5nIGJ5IHRo ZSBkYXkuPC9wPiZtZGFzaDsgRWxsaW90IEJsb29tIChAZXJibG9vbSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9lcmJsb29tL3N0YXR1cy8xMzk2 NjUyNjA3MTAwMzA1NDA5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNCwg MjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Arni's Birthday Zoom: Gene Keady turns 85

PURDUE BASKETBALL

x

PURDUE RECRUITING

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5VcGRhdGU6IFB1cmR1ZSBEQiBHZW92b250ZSBIb3dhcmQsICB3aG8g d2l0aGRyZXcgZnJvbSB0aGUgcG9ydGFsLCBoYXMgb2ZmaWNpYWxseSByZS1l bnRlcmVkIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcml2YWxzbWlr ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Acml2YWxzbWlrZTwvYT4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21EaWVuaGFydDE/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFRvbURpZW5oYXJ0MTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL0czNmdhYnNmNHYiPmh0dHBzOi8vdC5jby9HMzZnYWJzZjR2PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IE5DQUEgVHJhbnNmZXIgUG9ydGFsIChAUml2YWxzUG9y dGFsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JpdmFsc1BvcnRh bC9zdGF0dXMvMTM5NjA2Mzk5NDkzOTU5MjcwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF dGZ3Ij5NYXkgMjIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

PURDUE FOOTBALL

More on Keena Turner's graduation with his daughter - ESPN Entrance interview: Drew Biber - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Baseball loses finale with Gophers' walkoff - Purduesports.com Women's golf finishes second in "Let 'em play Classic' - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY