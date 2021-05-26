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University Book Store Headlines: 5.26.2021

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How Eagles convinced Kerrigan to stay in NFC East - NJ.com


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Boilermaker Track set for NCAA prelims in Jacksonville - Purduesports.com

New York Times in talks to buy The Athletic - Axios

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Herrick (1952) Flanker, Football

Adrian Beasley (1977) Strong Safety, Football

Aaron Bunten (1978) Kicker, Football

A.T. Simpson (1980) Wide Receiver, Football

Lindsay Wisdom-Hylton (1986) Forward, Women's Basketball

Keiwan Jones (1995) Defensive Tackle, Football

Nojel Eastern (1999) Guard, Men's Basketball

Jack Cravaack (1999) Defensive End, Football

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