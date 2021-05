University Book Store Headlines: 5.26.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qo8J+aqEFOTk9VTkNFTUVOVPCfmqjwn5qoV2XigJlyZSBleGNp dGVkIHRvIGFubm91bmNlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v bGV3X2phY2s/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGxld19qYWNrPC9hPiBh cyB0aGUgZmlyc3QgcGxheWVyIG9uIG91ciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3 aXR0ZXIuY29tL3RoZXRvdXJuYW1lbnQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QHRoZXRvdXJuYW1lbnQ8L2E+IHRlYW0uIExldyBpcyB0aGUgYWxsLXRpbWUg d2lubmluZ2VzdCBQRyBpbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0JvaWxlckJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJvaWxlckJhbGw8 L2E+IGhpc3RvcnkgYW5kIGhhcyBsZWQgdGhlIEJvaWxlcnMgYW5kIHRoZSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL25iYWdsZWFndWU/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG5iYWdsZWFndWU8L2E+IGluIGFzc2lzdHMuIFBs ZWFzZSBoZWxwIHVzIHdlbGNvbWUgTGV3SmFjayB0byB0aGUgc3F1YWQhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9z cmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN05lb2p4dmFpbyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzdOZW9qeHZhaW88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWVuIG9mIE1hY2tl eSAoQFB1cmR1ZVRidCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Q dXJkdWVUYnQvc3RhdHVzLzEzOTcxNzUwMzI3OTU4MzY0MTY/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI1LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Mailbag: Who will be Purdue's most improved player this season? - GoldandBlack.com

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZXcgRWFnbGVzIERFIFJ5YW4gS2VycmlnYW4gYXJyaXZlcyBhdCBO b3ZhQ2FyZSBDb21wbGV4IHRvIGpvaW4gdGhlIHRlYW08YnI+PGJyPkhlIHRv bGQgbWUgdGhhdCBKZWZmIEx1cmllIHRleHRlZCBoaW0sIEhvd2llIFJvc2Vt YW4gY2FsbGVkIG1hbnkgdGltZXMsIGhlIGNhbWUgaW4gYW5kIGhhZCBkaW5u ZXIgd2l0aCBOaWNrIFNpcmlhbm5pIGFuZCBkZWZlbnNpdmUgcGxheWVycyBy ZWNydWl0ZWQgaGltIGFuZCBoZSBmZWx0IHJlYWxseSB3YW50ZWQ8YnI+IDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CTmdsUlVSSVg0Ij5waWMudHdpdHRlci5j b20vQk5nbFJVUklYNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBKb2huIENsYXJrIChASkNs YXJrTkJDUykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KQ2xhcmtO QkNTL3N0YXR1cy8xMzk2ODQyMjA0MTUzNDA1NDQyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMl NUV0ZnciPk1heSAyNCwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2 PgoK

PURDUE FOOTBALL

Scholarship offer caps long journey for JUCO D-Tackle - Goldandblack.com | Journal & Courier How Eagles convinced Kerrigan to stay in NFC East - NJ.com



OLYMPIC/OTHER

Boilermaker Track set for NCAA prelims in Jacksonville - Purduesports.com New York Times in talks to buy The Athletic - Axios

BOILERMAKERS BORN TODAY