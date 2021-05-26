University Book Store Headlines: 5.26.2021

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PURDUE BASKETBALL
Mailbag: Who will be Purdue's most improved player this season? - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
Scholarship offer caps long journey for JUCO D-Tackle - Goldandblack.com | Journal & Courier
How Eagles convinced Kerrigan to stay in NFC East - NJ.com
OLYMPIC/OTHER
Boilermaker Track set for NCAA prelims in Jacksonville - Purduesports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Bob Herrick (1952) Flanker, Football
Adrian Beasley (1977) Strong Safety, Football
Aaron Bunten (1978) Kicker, Football
A.T. Simpson (1980) Wide Receiver, Football
Lindsay Wisdom-Hylton (1986) Forward, Women's Basketball
Keiwan Jones (1995) Defensive Tackle, Football
Nojel Eastern (1999) Guard, Men's Basketball
Jack Cravaack (1999) Defensive End, Football
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