University Book Store Headlines: 5.30.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PURDUE BASKETBALL
Ranking Big Ten coaches as players - GoldandBlack.com
North Carolina Tar Heels are No. 1 in Way-Too-Early Top 25 men's college basketball rankings for 2022-23 - ESPN.com
How 'direct dollars' have totally changed college football recruiting - Yahoo.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZnV0dXJlIG9mIHRoZSBCaWcg8J+UnyBKZXJlbXkgRmVhcnMg
YW5kIERyYXZ5biBHaWJicy1MYXdob3JuIGhlbHBlZCB0aGUgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9pbmR5aGVhdGd5bXJhdHM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QGluZHloZWF0Z3ltcmF0czwvYT4gdG8gYSA4OS01MyB2
aWN0b3J5IG92ZXIgU0ZHISA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L05pa2VFWUI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5pa2VFWUI8L2E+PGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qZXJlbXlfZmVhcnM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGplcmVteV9mZWFyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9EcmF2eW5HaWJicz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5ARHJhdnluR2liYnM8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9O
RDdUQTg5SDZRIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTkQ3VEE4OUg2UTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBCYWxsZXJUViAoQEJhbGxlclRWKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0JhbGxlclRWL3N0YXR1cy8xNTMwNjAwODYwNDA0OTI4
NTEzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyOCwgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XZWF0aGVyZWQgdGhlIHN0b3JtIOKYlO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3QuY28vQ1JkRmxwZDBySCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0NSZEZscGQw
ckg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsga2hhbGkgc2F1bmRlcnMgKEBTYXVuZGVyc0to
YWxpKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1NhdW5kZXJzS2hh
bGkvc3RhdHVzLzE1MzEwNDMzMzM4MTE5ODIzNDM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1
RXRmdyI+TWF5IDI5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
PURDUE FOOTBALL
Kickoff Times Announced for 6 Purdue Football Games - PurdueSports.com
Sugar Bowl moved to Dec. 31 to avoid conflict with NFL game - ESPN.com
2022 college football coaching carousel - CBSSports.com
Teams that best utilized the portal - CBSSports.com
2022-23 bowl schedule - CBSSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgRm9yY2UgaXMgc3Ryb25nIHdpdGggaGltLiBTbyBpcyBoaXMg
dGhyb3dpbmcgYXJtLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWWVTbjN6MVdn
eSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1llU24zejFXZ3k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
UHVyZHVlIEZvb3RiYWxsIChAQm9pbGVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1MzAx
ODQ1NDc4NDkwODQ5MzA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI3LCAy
MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz
Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i
dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXJkdWUmIzM5O3MgSmFkZW4gSXZleSBwdXQgaGlzIHBvd2VyZnVs
IGZpcnN0IHN0ZXAsIGV4cGxvc2l2ZW5lc3MgYW5kIGNsZWFuIHNob290aW5n
IHN0cm9rZSBvbiBkaXNwbGF5IGF0IHRoZSBDQUEgUHJvIERheSB5ZXN0ZXJk
YXkgaW4gZnJvbnQgb2YgYSBwYWNrZWQgaG91c2Ugb2YgTkJBIGRlY2lzaW9u
IG1ha2Vycy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3BSdFREOENFeEwiPnBp
Yy50d2l0dGVyLmNvbS9wUnRURDhDRXhMPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpvbmF0
aGFuIEdpdm9ueSAoQERyYWZ0RXhwcmVzcykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
d2l0dGVyLmNvbS9EcmFmdEV4cHJlc3Mvc3RhdHVzLzE1MzA1NzgxNTY4MzQy
ODM1MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWF5IDI4LCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
OLYMPIC/OTHER
Boilermakers Add 4 NCAA Qualifiers - PurdueSports.com
Purdue baseball season comes to a close with second loss in Big Ten Tournament - Exponent.com
Purdue, Rolls-Royce sign 10-year, $75 million pact - Exponent.com
Purdue roundup: Track & Field advances nine entries to NCAA Championships - JCOnline.com
Wills and 4x100 Qualify Earn NCAA Championships Berths - PurdueSports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGlzIHNlYXNvbiBpcyBnb25uYSBiZSDwn5SlPGJyPjxicj5XaGlj
aCBvZiB0aGVzZSBnYW1lcyBhcmUgeW91IG1vc3QgZXhjaXRlZCBmb3I/IDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9LUWhKZ0l2T284Ij5waWMudHdpdHRlci5j
b20vS1FoSmdJdk9vODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBGT1ggQ29sbGVnZSBGb290
YmFsbCAoQENGQk9ORk9YKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t
L0NGQk9ORk9YL3N0YXR1cy8xNTI5ODk0OTc5NzkwOTQyMjA5P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPk1heSAyNiwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
BOILERMAKERS BORN TODAY
Leon Burtnett (dec. 6/1/21) (1943) Head Coach, Football
Greg Eifert (1961) Forward, Men's Basketball
John Sarafin (1963) Linebacker, Football
Roxane Makolo (2000) Guard, Women's Basketball
Warren Moore (1978) Defensive End, Football
JaMarcus Shephard (1983) Assistant Coach, Football
Cory Trice (2000) Defensive Back, Football
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QdXJkdWUgYm91bmQg4pyI77iPPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0JvaWxlcmJhbGw/c3JjPWhhc2gmYW1w
O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJiYWxsPC9hPjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV2lsbGVfQmVyZz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj
JTVFdGZ3Ij5AV2lsbGVfQmVyZzwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0
dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2ls
ZXJCYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVUMzWVpBc3c3SiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VDM1laQXN3N0o8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWF4
IFdpaWsgKEBtYXhpbXVzd2lpaykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9tYXhpbXVzd2lpay9zdGF0dXMvMTUzMDA5MTEzMjgxMzcyMTYwMD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5NYXkgMjcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.