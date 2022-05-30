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University Book Store Headlines: 5.30.2022

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PURDUE BASKETBALL

Ranking Big Ten coaches as players - GoldandBlack.com

North Carolina Tar Heels are No. 1 in Way-Too-Early Top 25 men's college basketball rankings for 2022-23 - ESPN.com

How 'direct dollars' have totally changed college football recruiting - Yahoo.com

PURDUE FOOTBALL

Kickoff Times Announced for 6 Purdue Football Games - PurdueSports.com

Sugar Bowl moved to Dec. 31 to avoid conflict with NFL game - ESPN.com

2022 college football coaching carousel - CBSSports.com

Teams that best utilized the portal - CBSSports.com

2022-23 bowl schedule - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Boilermakers Add 4 NCAA Qualifiers - PurdueSports.com

Purdue baseball season comes to a close with second loss in Big Ten Tournament - Exponent.com

Purdue, Rolls-Royce sign 10-year, $75 million pact - Exponent.com

Purdue roundup: Track & Field advances nine entries to NCAA Championships - JCOnline.com

Wills and 4x100 Qualify Earn NCAA Championships Berths - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Leon Burtnett (dec. 6/1/21) (1943) Head Coach, Football

Greg Eifert (1961) Forward, Men's Basketball

John Sarafin (1963) Linebacker, Football

Roxane Makolo (2000) Guard, Women's Basketball

Warren Moore (1978) Defensive End, Football

JaMarcus Shephard (1983) Assistant Coach, Football

Cory Trice (2000) Defensive Back, Football

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