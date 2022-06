University Book Store Headlines: 6.27.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Xavier Booker interview from Charlie Hughes

Brian Neubert talks about recruiting.

PURDUE BASKETBALL

Celtics signee Trevion Williams' highlights - Yahoo Ivey not smitten with NBA 2K likeness - The Spun

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWNrIGluIEluZHkuIDxicj48YnI+8J+ThjogRGVjZW1iZXIgMTc8 YnI+8J+GmjogRGF2aWRzb248YnI+8J+TjTogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9HYWluYnJpZGdlRkg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEdhaW5icmlkZ2VGSDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1BheUxu UVVHSksiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9QYXlMblFVR0pLPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IFB1cmR1ZSBNZW5zIEJhc2tldGJhbGwgKEBCb2lsZXJCYWxsKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckJhbGwvc3RhdHVzLzE1 NDEzOTA4ODkxMDAwNTQ1Mjg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAy NywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJo dHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJz ZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5ZZWFoLCB3ZSYjMzk7cmUgZ29ubmEgY29wIHRoYXQgMu+4j+KDozPv uI/ig6MgamVyc2V5Li4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91azU2bFRx NGJlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vdWs1NmxUcTRiZTwvYT48L3A+Jm1kYXNo OyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9pbGVyQmFsbCkgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0YXR1cy8xNTQx MDg2MTMwODQxNTY3MjM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjYs IDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn6SgIFRoZSBHcml6emxpZXMgaGF2ZSBhZGRlZCA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RNYXRoaWFzMzE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1 RXRmdyI+QERNYXRoaWFzMzE8L2E+IHRvIHRoZWlyIFN1bW1lciBMZWFndWUg cm9zdGVyLiA8YnI+PGJyPk5CQSBTdW1tZXIgTGVhZ3VlIHN0YXJ0cyBKdWx5 IDcuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9C b2lsZXJzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJv Qm9pbGVyczwvYT4g8J+agiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veDV1NlFZ eXl2SCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3g1dTZRWXl5dkg8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgUHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTU0 MTE3NTQ2ODAxMDk2NzA0ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI2 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZXBvcnQ6IFhhdmllciBCb29rZXIsIE1hcmt1cyBCdXJ0b24sIE15 bGVzIENvbHZpbiBhbmQgbW9yZSBvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiByZWNydWl0cyBmcm9tIFN1bmRheSBh dCB0aGUgQ2hhcmxpZSBIdWdoZXMgU2hvb3RvdXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90LmNvL2hycmllSXY3QXoiPmh0dHBzOi8vdC5jby9ocnJpZUl2N0F6PC9h PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vczltMmdvQzZndyI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tL3M5bTJnb0M2Z3c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNr LmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3RhdHVzLzE1NDEyNDYzODk5NjY5 OTU0NTY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiBsYW5kcyBpdHMgZmlyc3QgV1IgY29tbWl0IG9mIDIwMjM6IFRKIE1j V2lsbGlhbXMgb2YgTm9ydGggQ2VudHJhbCBIaWdoIGluIEluZGlhbmFwb2xp cy48YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vS0ZBM1hCQ1lwSCI+aHR0cHM6Ly90 LmNvL0tGQTNYQkNZcEg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9IdWlF RUJPSFZiIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vSHVpRUVCT0hWYjwvYT48L3A+Jm1k YXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0 dXMvMTU0MTA5MzQ5ODg3NDc0NDgzND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K dW5lIDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Cb2lsZXIgdXAhIfCfmoIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL21R dmpiZ0lpbk0iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9tUXZqYmdJaW5NPC9hPjwvcD4m bWRhc2g7IFdpbGwgSGVsZHQgKEBXaWxsSGVsZHQ4KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1dpbGxIZWxkdDgvc3RhdHVzLzE1NDA3Mjk0ODA2 NDExMTgyMDg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNSwgMjAyMjwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Three thoughts from the weekend: FB recruiting, Myles Colvin and more - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue's toughest conference game - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Miami NIL still in news: D1Ticker

BOILERMAKERS BORN TODAY