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University Book Store Headlines: 6.3.2021

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PURDUE RECRUITING

Mutual interest between Will Shaver and Purdue - GoldandBlack.com

Purdue brings in football official visits - Journal and Courier

Basketball recruiting heats up--Purdue offers Colvin - Journal and Courier


PURDUE FOOTBALL

Entrance interview: Khordae Syndor - GoldandBlack.com

Wednesday Chat: GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Summer league plans for Purdue baseball - Purduesports.com

Penn State will have to borrow $$ -- FightonPennState

McIntosh named Wisconsin AD - Wisconsin

What issues student athletes will face with NIL - Business of College Sports

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jon Hayes (1964) Wide Receiver, Football

Aaron Lane (1985) Cornerback, Football

Mike Conway (1988) Cornerback, Football

Chris Carlino (1989) Linebacker, Football

Kirk Barron (1995) Offensive Lineman, Football

Jenelle Grant (2000) Forward, Women's Basketball

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