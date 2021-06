University Book Store Headlines: 6.3.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CTzogPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1 cmR1ZTwvYT4mIzM5O3Mgc2VhcmNoIGZvciBhIDIwMjIgY2VudGVyLCBNeWxl cyBDb2x2aW4sIGZvb3RiYWxsIG9mZmljaWFsIHZpc2l0cywgdGhlIHRyYW5z ZmVyIHdpcmUgYW5kIG11Y2ggbW9yZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v QlZyenVjd1pJNCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL0JWcnp1Y3daSTQ8L2E+IDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby85cGZCZ2ZsbWhqIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v OXBmQmdmbG1oajwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChA R29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTQwMDI4NDUyMDc2Nzc5OTMwMD9y ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5qoQlJFQUtJTkfwn5qoOiBNZW4gb2YgTWFja2V5ICg8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVRidD9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlVGJ0PC9hPikgYWRkIEtlbHNleSBCYXJsb3cgdG8g dGhlIFRCVCAyMDIxIHJvc3RlciDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by9OMWpCWGt4SlRrIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vTjFqQlhreEpUazwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBUQlQgKEB0aGV0b3VybmFtZW50KSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZXRvdXJuYW1lbnQvc3RhdHVzLzE0MDAwNzYw NTMzNzczMjMwMTQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyLCAyMDIx PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVjayBvdXQgaGlnaGxpZ2h0cyBvZiBLZWxzZXnigJlzIGdhbWUg dGhpcyBwYXN0IHNlYXNvbiB3aGVyZSBoZSBkcm9wcGVkIDQ4IG9uIExpYmVy dGFkOjxicj48YnI+TE5CIHwgS2Vsc2V5IEJhcmxvdyAoNDggcHRzKSBWcy4g TGliZXJ0YWQgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzEwM2c1VDJFV1kiPmh0 dHBzOi8vdC5jby8xMDNnNVQyRVdZPC9hPiB2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Zb3VUdWJlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBZ b3VUdWJlPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1lbiBvZiBNYWNrZXkgKEBQdXJkdWVU YnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUHVyZHVlVGJ0L3N0 YXR1cy8xNDAwMDgwMTE0ODY4Njk5MTQxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMiwgMjAyMTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Mutual interest between Will Shaver and Purdue - GoldandBlack.com Purdue brings in football official visits - Journal and Courier Basketball recruiting heats up--Purdue offers Colvin - Journal and Courier



Content Loading ⓘ

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7igKIgV2hpY2ggUUIgd2lsbCBzdGFydCB0aGUgb3BlbmVyPyA8YnI+ 4oCiIFdoYXQgb3Bwb25lbnQgZG9lcyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBoYXZlIHRoZSBiZXN0IGNoYW5jZSB0 byBzaHV0b3V0PyA8YnI+4oCiIFRoZSBkZWVwZXN0IHBvc2l0aW9uIGFzaWRl IGZyb20gV1I/IDxicj5BbGwgdGhhdCBhbmQgbW9yZSBpcyBhbnN3ZXJlZCBp biB0aGUgbWFpbCBiYWcuIFJlYWQgb24hPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv L1h0ZWxQeVpUejIiPmh0dHBzOi8vdC5jby9YdGVsUHlaVHoyPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vTFRualdDNjJ4byI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t L0xUbmpXQzYyeG88L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAo QEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3RhdHVzLzE0MDAwNjkyMDA2NTY0MDQ0ODA/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2tx dW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdp dHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0 Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE FOOTBALL

Entrance interview: Khordae Syndor - GoldandBlack.com Wednesday Chat: GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Summer league plans for Purdue baseball - Purduesports.com Penn State will have to borrow $$ -- FightonPennState McIntosh named Wisconsin AD - Wisconsin What issues student athletes will face with NIL - Business of College Sports

BOILERMAKERS BORN TODAY