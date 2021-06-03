University Book Store Headlines: 6.3.2021

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PURDUE RECRUITING
Mutual interest between Will Shaver and Purdue - GoldandBlack.com
Purdue brings in football official visits - Journal and Courier
Basketball recruiting heats up--Purdue offers Colvin - Journal and Courier
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PURDUE FOOTBALL
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McIntosh named Wisconsin AD - Wisconsin
What issues student athletes will face with NIL - Business of College Sports
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jon Hayes (1964) Wide Receiver, Football
Aaron Lane (1985) Cornerback, Football
Mike Conway (1988) Cornerback, Football
Chris Carlino (1989) Linebacker, Football
Kirk Barron (1995) Offensive Lineman, Football
Jenelle Grant (2000) Forward, Women's Basketball
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