University Book Store Headlines: 6.4.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaHJlZSBQdXJkdWUgcGxheWVycyB3aWxsIHBhcnRpY2lwYXRlIGlu
IHRyeW91dHMgZm9yIHRoZSAyMDIxIFVTQSBCYXNrZXRiYWxsIFUxOSBXb3Js
ZCBDdXAgVGVhbSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdUV3MWp6RW1lVyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL3VFdzFqekVtZVc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSm91cm5h
bCAmYW1wOyBDb3VyaWVyIChAamNvbmxpbmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vamNvbmxpbmUvc3RhdHVzLzE0MDA1Nzg1Nzc3MTY4ODc1
NjA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAzLCAyMDIxPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Furst, Ivey and and Kaufman-Renn asked to tryout for U19 - Purduesports.com
Gold and Black Report: June 4 - WLFI/Facebook
PURDUE RECRUITING
Recruiting stories: Chris Koeppen - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGJlIGJhY2sgaW4gV2VzdCBMYWZheWV0dGUgdGhp
cyB3ZWVrZW5kISDwn5qC8J+GmSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu
Y29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBCb2ls
ZXJGb290YmFsbDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzRiNzdCTDNa
TlkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS80Yjc3QkwzWk5ZPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7
IEJyYWR5IEFsbGVuIChAYmNhbGxlbjE4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2JjYWxsZW4xOC9zdGF0dXMvMTQwMDUxNjg2MTcyOTY4OTYx
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
Schedule analysis: Toughest non-conference game--Notre Dame - GoldandBlack.com
Remembering Drew Brees of Austin Westlake - Texas HS Football
SEC votes to allow immediate interconference transfers -- The Athletic
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
I0JvaWxlclVwPC9hPiEgSSBhbSBhYnNvbHV0ZWx5IHRocmlsbGVkIHRvIGJl
IGhlYWRpbmcgdG8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJk
dWVTcG9ydHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFB1cmR1ZVNwb3J0czwv
YT4gdG8gc2VydmUgYXMgQXNzb2NpYXRlIEFEIGZvciBTdHJhdGVnaWMgQ29t
bXVuaWNhdGlvbnMuPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9seXNz
ZmlzaD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AbHlzc2Zpc2g8L2E+IGFuZCBJ
IGFyZSBleGNpdGVkIHRvIG1vdmUgZnJvbSBMYWZheWV0dGUgdG8gV2VzdCBM
YWZheWV0dGUhIDxicj48YnI+V2UmIzM5O2xsIGdldCBzdGFydGVkIHVwIHRo
ZXJlIGxhdGVyIHRoaXMgbW9udGguIFRoYW5rcyBmb3IgZXZlcnl0aGluZywg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYWdpbkNhanVucz9yZWZf
c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUmFnaW5DYWp1bnM8L2E+ISA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vVWlMSEZVZGx1TiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1VpTEhG
VWRsdU48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGF0cmljayBDcmF3Zm9yZCAoQHBfY3Jh
d2YpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vcF9jcmF3Zi9zdGF0
dXMvMTQwMDU3NDEwNzc2MzE4MzYxOD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K
dW5lIDMsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy
ZHVlVW5pdmVyc2l0eT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+I1B1cmR1ZVVuaXZlcnNpdHk8L2E+IGlzIHByb3VkIHRvIGJlIG5hbWVk
IHRoZSAjMSBQdWJsaWMgVW5pdmVyc2l0eSBpbiB0aGUgc3RhdGUgNiB5ZWFy
cyBpbiBhIHJvdy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IGFuZCBIYW1tZXIgRG93biEg8J+WpPCfkpvwn5qC
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UaGVOZXh0
R2lhbnRMZWFwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4j
VGhlTmV4dEdpYW50TGVhcDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0pj
S292N1pjRkIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9KY0tvdjdaY0ZCPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IFB1cmR1ZSBVbml2ZXJzaXR5IChATGlmZUF0UHVyZHVlKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0xpZmVBdFB1cmR1ZS9zdGF0dXMv
MTQwMDA4MTA1MjE2OTkwNDEzMj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5l
IDIsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
OLYMPIC/OTHER
Baseball's Smeltz wins comeback award - Purduesports.com
Madison's Black leaders unhappy with hire - Madison.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Brandon Hance (1982) Quarterback, Football
David Teague (1983) Guard, Men's Basketball
Austin Appleby (1993) Quarterback, Football
JUNE 5 BIRTHDAYS
Bill Harmon (1943) Fullback, Football
Bob Dillingham (1947) Wide Receiver, Football
Tom Erdman (1953) Offensive Guard, Football
Steve Townsend (1960) Defensive Tackle, Football
Chad Austin (1975) Guard, Men's Basketball
Jai Bullock (1977) Tight End, Football
Joey Warburg (1993) Offensive Lineman, Football
Josh Okonye (1995) Cornerback, Football
JUNE 6 BIRTHDAYS
Marion Isom (1962) Tailback, Football
Nick Mamula (1970) Center, Football
Brandon Johnson (1980) Defensive Tackle, Football
Gene Mruczkowski (1980) Center, Football
Frank Duong (1986) Safety, Football
DeVarro Greaves (1989) Linebacker, Football
Whitney Bays (1992) Forward/Center, Women's Basketball
April Wilson (1994) Guard, Women's Basketball
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2021. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.