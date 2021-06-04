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University Book Store Headlines: 6.4.2021

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PURDUE BASKETBALL

Furst, Ivey and and Kaufman-Renn asked to tryout for U19 - Purduesports.com

Gold and Black Report: June 4 - WLFI/Facebook

PURDUE RECRUITING

Recruiting stories: Chris Koeppen - GoldandBlack.com


PURDUE FOOTBALL

Schedule analysis: Toughest non-conference game--Notre Dame - GoldandBlack.com

Remembering Drew Brees of Austin Westlake - Texas HS Football

SEC votes to allow immediate interconference transfers -- The Athletic

OLYMPIC/OTHER

Baseball's Smeltz wins comeback award - Purduesports.com

Madison's Black leaders unhappy with hire - Madison.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Brandon Hance (1982) Quarterback, Football

David Teague (1983) Guard, Men's Basketball

Austin Appleby (1993) Quarterback, Football

JUNE 5 BIRTHDAYS

Bill Harmon (1943) Fullback, Football

Bob Dillingham (1947) Wide Receiver, Football

Tom Erdman (1953) Offensive Guard, Football

Steve Townsend (1960) Defensive Tackle, Football

Chad Austin (1975) Guard, Men's Basketball

Jai Bullock (1977) Tight End, Football

Joey Warburg (1993) Offensive Lineman, Football

Josh Okonye (1995) Cornerback, Football

JUNE 6 BIRTHDAYS

Marion Isom (1962) Tailback, Football

Nick Mamula (1970) Center, Football

Brandon Johnson (1980) Defensive Tackle, Football

Gene Mruczkowski (1980) Center, Football

Frank Duong (1986) Safety, Football

DeVarro Greaves (1989) Linebacker, Football

Whitney Bays (1992) Forward/Center, Women's Basketball

April Wilson (1994) Guard, Women's Basketball

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