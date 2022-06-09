University Book Store Headlines: 6.9.2022

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OLYMPIC/OTHER
Pitcher Jackson Smeltz earns third team Academic All-American status - Purduesports
BOILERMAKERS BORN TODAY
George Buchanan (1950) Center, Football
Chris Barr (1955) Defensive Tackle, Football
Steve Barr (1957) Defensive Back, Football
Ike Gooden (1960) Linebacker, Football
Linda Foote (1968) Guard, Women's Basketball
Ray Graham (1970) Running Back, Football
Shane Mikesky (1992) Wide Receiver, Football
Anfernee Brown (1994) Guard, Men's Basketball
Rondale Moore (2000) Wide Receiver, Football
Byron Perkins (2000) Defensive Back, Football
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