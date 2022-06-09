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University Book Store Headlines: 6.9.2022

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Rondale Moore celebrates his 22nd birthday today.
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Pitcher Jackson Smeltz earns third team Academic All-American status - Purduesports

BOILERMAKERS BORN TODAY

George Buchanan (1950) Center, Football

Chris Barr (1955) Defensive Tackle, Football

Steve Barr (1957) Defensive Back, Football

Ike Gooden (1960) Linebacker, Football

Linda Foote (1968) Guard, Women's Basketball

Ray Graham (1970) Running Back, Football

Shane Mikesky (1992) Wide Receiver, Football

Anfernee Brown (1994) Guard, Men's Basketball

Rondale Moore (2000) Wide Receiver, Football

Byron Perkins (2000) Defensive Back, Football

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