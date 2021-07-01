University Book Store Headlines: 7.1.2021

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PURDUE RECRUITING
DL J.P. Deeter 'does not play well with others on the football field' - GoldandBlack.com
Purdue lands yet another offensive lineman - GoldandBlack.com
Kenrich to continue family tradition at Purdue - Butler County Journal - News
Deeter doesn't 'play well with others' on football field - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
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Mostert talks toughness, NFL - GoldandBlack.com
PURDUE BASKETBALL
Weekly Word: Caleb Furst, NIL and more - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
The basics of the NIL - AP
BOILERMAKERS BORN TODAY
Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football
Doug Crum (1954) Defensive End, Football
Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football
Scott Randall (1973) Linebacker, Football
Liza Clemons (1992) Forward, Women's Basketball
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