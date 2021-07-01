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University Book Store Headlines: 7.1.2021

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PURDUE RECRUITING

DL J.P. Deeter 'does not play well with others on the football field' - GoldandBlack.com

Purdue lands yet another offensive lineman - GoldandBlack.com

Kenrich to continue family tradition at Purdue - Butler County Journal - News

Deeter doesn't 'play well with others' on football field - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Mostert talks toughness, NFL - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word: Caleb Furst, NIL and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

The basics of the NIL - AP

BOILERMAKERS BORN TODAY

Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football

Doug Crum (1954) Defensive End, Football

Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football

Scott Randall (1973) Linebacker, Football

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