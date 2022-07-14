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University Book Store Headlines: 7.14.2022

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Kirk Barron is earning his coaching spurs in Morgantown, W.Va.
Kirk Barron is earning his coaching spurs in Morgantown, W.Va. (GoldandBlack.com)

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PURDUE BASKETBALL

Men's Basketball photo gallery - Journal and Courier

Weekly Word: David Jenkins, recruiting and more - GoldandBlack.com

Michigan State-Gonzaga to plus on aircraft carrier - ESPN

PURDUE FOOTBALL

Former Boilermaker center Kirk Barron now coaches at WVU - South Bend Trib

Purdue's best chance to pull an upset - GoldandBlack.com

PURDUE RECRUITING

Wednesday Purdue Chat Session - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Elliott adds Craig to coaching staff - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jim Long (1944) Tight End, Football

Keith Bruns (1954) Offensive Tackle, Football

Mark Osman (1958) Linebacker, Football

Zach Hill (1981) Wide Receiver, Football

Dave Brytus (1986) Punter, Football

Zach Reckman (1986) Offensive Tackle, Football

Drey Mingo (1989) Forward, Women's Basketball

Will Colmery (1995) Defensive End, Football

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