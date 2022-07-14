University Book Store Headlines: 7.14.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZW50aXJlIFB1cmR1ZSBmYW1pbHkgaXMgYmVoaW5kIHlvdSwg
QnJvb2tlLiBZb3UgYW5kIHlvdXIgZmFtaWx5IGFyZSBpbiBvdXIgcHJheWVy
cy4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0RSbWJVamJuN2kiPmh0dHBzOi8v
dC5jby9EUm1iVWpibjdpPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBXb21lbiYj
Mzk7cyBCYXNrZXRiYWxsIChAUHVyZHVlV0JCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVdCQi9zdGF0dXMvMTU0NzM2MTU1NzYxNjY3
Mjc2OT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEzLCAyMDIyPC9hPjwv
YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv
cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv
c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PURDUE BASKETBALL
Men's Basketball photo gallery - Journal and Courier
Weekly Word: David Jenkins, recruiting and more - GoldandBlack.com
Michigan State-Gonzaga to plus on aircraft carrier - ESPN
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JdCBtYXkgYmUgdmFjYXRpb24gc2Vhc29uIGZvciBzb21lLCBidXQg
d2UmIzM5O3JlIHB1dHRpbmcgaW4gd29yayB0byBnZXQgcmVhZHkgZm9yIE9V
UiBzZWFzb24uIDXvuI/ig6Mw77iP4oOjIGRheXMgdW50aWwga2lja29mZiEg
PGJyPjxicj7wn46kIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVu
b0RvbWVuaWM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJlbm9Eb21lbmljPC9h
PiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQWVYOWxCRTROSSI+cGljLnR3aXR0
ZXIuY29tL0FlWDlsQkU0Tkk8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEZvb3Ri
YWxsIChAQm9pbGVyRm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1NDczMjg1MTM2NTI1Mjcx
MTE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxMywgMjAyMjwvYT48L2Js
b2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3Jt
LnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3Nj
cmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PURDUE FOOTBALL
Former Boilermaker center Kirk Barron now coaches at WVU - South Bend Trib
Purdue's best chance to pull an upset - GoldandBlack.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7imr7vuI8gQmFjayBpbiBDaGktVG93bi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Db2FjaFBhaW50ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+QENvYWNoUGFpbnRlcjwvYT4gdG8gdGhyb3cgb3V0IHRoZSBmaXJzdCBw
aXRjaCBhdCB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DdWJz
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDdWJzPC9hPiBnYW1lIHRvbmlnaHQg
dG8gY29tcGxldGUgdGhlIENoaWNhZ28gcm90YXRpb24uIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9UQlQ/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUQlQ8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9iQjY4ZzlJams4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vYkI2OGc5SWprODwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRiYWxsIChAQm9pbGVy
QmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJCYWxs
L3N0YXR1cy8xNTQ3NTY5NTYxMTc5NzkxMzYwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bHkgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIHBsYW4gdG8gYW5ub3VuY2UgbXkgdG9wIHNjaG9vbHMgYXQgNlBN
IEVTVCBvbiBKdWx5IDI1dGguPC9wPiZtZGFzaDsgWGF2aWVyIEJvb2tlciAo
QFJlYWxYbWFuMjMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmVh
bFhtYW4yMy9zdGF0dXMvMTU0NzM3NjE2OTU5ODgxMjE2MD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE0LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PURDUE RECRUITING
Wednesday Purdue Chat Session - GoldandBlack.com
OLYMPIC/OTHER
Elliott adds Craig to coaching staff - Purduesports.com
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wnZCS8J2QovCdkLEgQm9pbGVybWFrZXJzIGFyZSBuYW1lZCBCaWcg
VGVuIERpc3Rpbmd1aXNoZWQgU2Nob2xhcnMgYWZ0ZXIgZWFybmluZyBhIEdQ
QSBvZiAzLjcgb3IgYmV0dGVyIHRoaXMgcGFzdCB5ZWFyLjxicj48YnI+8J+P
hSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01hZGR5Q2hpbm4/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE1hZGR5Q2hpbm48L2E+PGJyPvCfj4UgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9ncmFjZWNsZXZlP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBncmFjZWNsZXZlPC9hPjxicj7wn4+FIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbWFkZWxpbmVfa29jaD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5AbWFkZWxpbmVfa29jaDwvYT48YnI+8J+PhSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0NhaXRseW5fTmV3dG9uP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDYWl0bHluX05ld3RvbjwvYT48YnI+8J+PhSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01lZ2FuUmVubmVycj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATWVnYW5SZW5uZXJyPC9hPjxicj7wn4+FIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVGVyd2lsbGlnZXIzMzM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFRlcndpbGxpZ2VyMzMzPC9hPjxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdC5jby92TU9FOFZwcldvIj5odHRwczovL3QuY28vdk1PRThWcHJX
bzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVm9sbGV5YmFsbCAoQFB1cmR1ZVZC
KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVZCL3N0YXR1
cy8xNTQ3NjAzMzM5NjMzODM2MDM0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bHkgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
BOILERMAKERS BORN TODAY
Jim Long (1944) Tight End, Football
Keith Bruns (1954) Offensive Tackle, Football
Mark Osman (1958) Linebacker, Football
Zach Hill (1981) Wide Receiver, Football
Dave Brytus (1986) Punter, Football
Zach Reckman (1986) Offensive Tackle, Football
Drey Mingo (1989) Forward, Women's Basketball
Will Colmery (1995) Defensive End, Football
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.