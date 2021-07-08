University Book Store Headlines: 7.8.2021

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OLYMPIC/OTHER
Purdue trustees approve plan to open campuses - Journal & Courier
BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Williams (1950) Center, Football
Don Anderson (1963) Cornerback, Football
Taver Johnson (1972) Assistant coach, Football
Mark Bigonger (1975) Offensive Tackle, Football
R'Kes Starling (1978) Cornerback, Football
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