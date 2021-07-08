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University Book Store Headlines: 7.8.2021

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PURDUE RECRUITING

Colvin will follow family line of Boilermakers - GoldandBlack.com

Iowa star Deville can't wait to get to Purdue - American Press


PURDUE FOOTBALL

Coaching changes: The big picture - Rivals.com

The 10 most long awaited reunions in college football - FB Schedules

PURDUE BASKETBALL

Purdue players help push USA, Canada to quarterfinals - GoldandBlack.com

Haas can't wait to join Hammons, Men of Mackey - GoldandBlack.com

Purdue's national championship odds among best - LJWorld

OLYMPIC/OTHER

Purdue trustees approve plan to open campuses - Journal & Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Williams (1950) Center, Football

Don Anderson (1963) Cornerback, Football

Taver Johnson (1972) Assistant coach, Football

Mark Bigonger (1975) Offensive Tackle, Football

R'Kes Starling (1978) Cornerback, Football

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