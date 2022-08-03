University Book Store Headlines: 8.03.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Roosevelt Barnes (1958) Guard/LB, Men's Basketball/FB
Scott Isbell (1962) Tight End, Football
Kevin Sumlin (1964) Linebacker, Asst. Coach, Football
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