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University Book Store Headlines: 8.03.2022

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PURDUE BASKETBALL

Morton, Newman Head to Spain With USA East Coast Basketball - PurdueSports.com

Slow recovery process part of plan for Purdue basketball's Caleb Furst - JCOnline.com

Minnesota's Isaiah Ihnen sidelined by season-ending knee injury for second straight year - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

Deep Dive: Practice No. 1 - GoldandBlack.com

Gallery from Purdue practice - GoldandBlack.com

Purdue breaks seal on first practice of 2022 - GoldandBlack.com

Former Lions, Ohio State safety William White dies at 56 after battle with ALS - Yahoo.com

The 11 biggest power brokers and advocates shaping the future of college football - ESPN.com

Purdue football practice report: What we saw, what we learned, what's next - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Post-Summer Recruiting Review: Wide Receiver - GoldandBlack.com

College basketball recruiting: Overtime Elite takes step forward for second season with signing class - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Three Boilermakers to Compete at U-20 World Championships - PurdueSports.com

WL City Council votes to vacate portion of Cherry Lane - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Roosevelt Barnes (1958) Guard/LB, Men's Basketball/FB

Scott Isbell (1962) Tight End, Football

Kevin Sumlin (1964) Linebacker, Asst. Coach, Football

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