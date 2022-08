University Book Store Headlines: 8.03.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Morton, Newman Head to Spain With USA East Coast Basketball - PurdueSports.com Slow recovery process part of plan for Purdue basketball's Caleb Furst - JCOnline.com

Minnesota's Isaiah Ihnen sidelined by season-ending knee injury for second straight year - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

Deep Dive: Practice No. 1 - GoldandBlack.com Gallery from Purdue practice - GoldandBlack.com Purdue breaks seal on first practice of 2022 - GoldandBlack.com Former Lions, Ohio State safety William White dies at 56 after battle with ALS - Yahoo.com The 11 biggest power brokers and advocates shaping the future of college football - ESPN.com Purdue football practice report: What we saw, what we learned, what's next - JCOnline.com



PURDUE RECRUITING

Post-Summer Recruiting Review: Wide Receiver - GoldandBlack.com College basketball recruiting: Overtime Elite takes step forward for second season with signing class - CBSSports.com



OLYMPIC/OTHER

Three Boilermakers to Compete at U-20 World Championships - PurdueSports.com

WL City Council votes to vacate portion of Cherry Lane - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY