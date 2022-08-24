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University Book Store Headlines: 8.24.2022

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PURDUE FOOTBALL

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Big Ten Power Poll - GoldandBlack.com

The most compelling transfer portal storylines in the Big Ten - Rivals.com

Brees, former Purdue teammates opening restaurant in Village - GoldandBlack.com

Big Ten expert picks 2022: Most overrated and underrated teams, projected order of finish, bold predictions - CBSSports.com

Can Purdue offensive line take next step? 'We’ve got experience, we’re physical' - JCOnline.com

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OLYMPIC/OTHER

Body found in Harrison bridge pond - Exponent.com

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Baseball Welcomes Talented Group of Newcomers Into Program - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

George Olion (1945) Defensive End, Football

Nick Zecchino (1998) Long Snapper, Football

Neal Beshears (1991) Forward, Men's Basketball

Spike Albrecht (1992) Guard, Men's Basketball

Ja'Whan Bentley (1996) Linebacker, Football

Ryan Brandt (2001) Defensive Back, Football

Khordae Syndor (2003) Defensive End, Football

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