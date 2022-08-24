University Book Store Headlines: 8.24.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
George Olion (1945) Defensive End, Football
Nick Zecchino (1998) Long Snapper, Football
Neal Beshears (1991) Forward, Men's Basketball
Spike Albrecht (1992) Guard, Men's Basketball
Ja'Whan Bentley (1996) Linebacker, Football
Ryan Brandt (2001) Defensive Back, Football
Khordae Syndor (2003) Defensive End, Football
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