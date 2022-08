University Book Store Headlines: 8.24.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5fX19fX19fX18gaXMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9CMUdmb290YmFsbD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQjFHZm9vdGJh bGw8L2E+JiMzOTtzIHNlY29uZC1iZXN0IFFCIGFmdGVyIEMuSi4gU3Ryb3Vk Pzxicj48YnI+VGhlcmUgYXJlIGEgbG90IG9mIGNvbnRlbmRlcnMsIGJ1dCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1JJUF9KRVA/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QFJJUF9KRVA8L2E+IHNheXMgaXQmIzM5O3MgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQm9pbGVyRm9vdGJhbGw8L2E+JiMzOTtzIEFpZGFu IE8mIzM5O0Nvbm5lbGwuIOKkte+4jzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9CMUd0b2RheT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+I0IxR3RvZGF5PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3Qu Y28vY1VOdjZ1c0hvMSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2NVTnY2dXNIbzE8L2E+ PC9wPiZtZGFzaDsgQmlnIFRlbiBOZXR3b3JrIChAQmlnVGVuTmV0d29yaykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWdUZW5OZXR3b3JrL3N0 YXR1cy8xNTYyMTI3MjM1NTg2NDI0ODMyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci PkF1Z3VzdCAyMywgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE FOOTBALL

Len Dawson has passed away - GoldandBlack.com

Purdue projected depth chart: defense - GoldandBlack.com

Purdue projected depth chart: offense - GoldandBlack.com Big Ten Power Poll - GoldandBlack.com The most compelling transfer portal storylines in the Big Ten - Rivals.com Brees, former Purdue teammates opening restaurant in Village - GoldandBlack.com Big Ten expert picks 2022: Most overrated and underrated teams, projected order of finish, bold predictions - CBSSports.com Can Purdue offensive line take next step? 'We’ve got experience, we’re physical' - JCOnline.com

Washington tabs former Indiana QB as starter - ESPN.com Alabama gives Saban new 8-year, $93.6 million deal - Yahoo.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWRlbiBJdmV5IGFuZCBSdXNzIHB1dHRpbmcgaW4gd29yayB0b2dl dGhlciDwn5KqICA8YnI+PGJyPih2aWEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEl2ZXlK YWRlbjwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9KOGZITEdWOWgxIj5w aWMudHdpdHRlci5jb20vSjhmSExHVjloMTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBCbGVh Y2hlciBSZXBvcnQgKEBCbGVhY2hlclJlcG9ydCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CbGVhY2hlclJlcG9ydC9zdGF0dXMvMTU2MTkwNjk3 NTQyNzk4OTUwNj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjMsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5ONIEZyb20gSW5kaWFuYXBvbGlzLCBJTjxicj48YnI+8J+HuvCf h7ggTm8uIDkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9teWxlc2pj b2x2aW4/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG15bGVzamNvbHZpbjwvYT4g PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3VzQXY2bjlrVEkiPnBpYy50d2l0dGVy LmNvbS91c0F2Nm45a1RJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFVTQSBCYXNrZXRiYWxs IDN4MyAoQHVzYWIzeDMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v dXNhYjN4My9zdGF0dXMvMTU2MTgxNzAxNTQzNzc2MjU2Mz9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5BdWd1c3QgMjIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8 c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2 Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Body found in Harrison bridge pond - Exponent.com Man arrested with meth at Family Express - Exponent.com Splittorff Named Big Ten Freshman of the Week - PurdueSports.com

Student arrested after following women home - Exponent.com Baseball Welcomes Talented Group of Newcomers Into Program - PurdueSports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3JldmVyIG91ciBxdWFydGVyYmFjay4gPGJyPjxicj5MZWdlbmRh cnkgS2Fuc2FzIENpdHkgQ2hpZWZzIHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBLYW5zYXMg Q2l0eSBicm9hZGNhc3RlciBMZW4gRGF3c29uIGhhcyBkaWVkLiBIZSB3YXMg ODcgeWVhcnMgb2xkLjxicj48YnI+UmVzdCB3ZWxsLCBMZW5ueS4gPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JSZEV1ZzREcDEiPmh0dHBzOi8vdC5jby9yUmRF dWc0RHAxPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vaUNxdElaWXhwMiI+ cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2lDcXRJWll4cDI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS01C QyAoQGttYmMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20va21iYy9z dGF0dXMvMTU2MjM4MDE4ODU0OTE2NTA1OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij5BdWd1c3QgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

BOILERMAKERS BORN TODAY