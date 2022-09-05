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University Book Store Headlines: 9.6.2022

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PURDUE FOOTBALL

Purdue's To-Do List: Learn how to finish games — GoldandBlack.com | Journal and Courier ($)

Boilermakers meeting first FCS opponent since 2016 — GoldandBlack.com

Three Thoughts From The Weekend: Situation offense a work in progress — GoldandBlack.com ($)

Three Thoughts From The Weekend: Mershawn Rice's play a great sign — GoldandBlack.com ($)

Bowl Projections: Purdue to Phoenix — CBS Sports

Ryan Kerrigan joins Commanders' coaching staff — Commanders.com

NFL Season Preview: Rondale Moore, David Bell are fantasy breakout candidates; George Karlaftis KC's impact newcomer — ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Purdue Recruit Results Roundup: Week 3 — GoldandBlack.com ($)

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