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BOILERMAKERS BORN TODAY

Dan Roman (1951) Wide Receiver, Football

Tony Brown (1969) Cornerback, Football

Mark Secrest (1973) Offensive Tackle, Football

Chris McKay (1976) Defensive Back, Football

Jonte Lindsey (1985) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN SEPT. 10

Gary Danielson (1951) Quarterback, Football

Jeff Bennett (1982) Tight End, Football

Cole Seifrig (1984) Wide Receiver, Football

Josh Johnson (1990) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN SEPT. 11

Stu Holcomb (1910, dec. 1977) Head Coach, Football

Frank Burke (1939) Linebacker, Football

Frank Kendrick (1950) Forward, Men's Basketball

Spencer Holstege (2000) Offensive Lineman, Football

Tom Andres (1954) Defensive Back, Football

George Brandon (1974) Defensive Back, Football

Eric Williams (1989) Wide Receiver, Football

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