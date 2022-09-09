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PURDUE BASKETBALL
Big Ten basketball schedule released - GoldandBlack.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dan Roman (1951) Wide Receiver, Football
Tony Brown (1969) Cornerback, Football
Mark Secrest (1973) Offensive Tackle, Football
Chris McKay (1976) Defensive Back, Football
Jonte Lindsey (1985) Cornerback, Football
BOILERMAKERS BORN SEPT. 10
Gary Danielson (1951) Quarterback, Football
Jeff Bennett (1982) Tight End, Football
Cole Seifrig (1984) Wide Receiver, Football
Josh Johnson (1990) Cornerback, Football
BOILERMAKERS BORN SEPT. 11
Stu Holcomb (1910, dec. 1977) Head Coach, Football
Frank Burke (1939) Linebacker, Football
Frank Kendrick (1950) Forward, Men's Basketball
Spencer Holstege (2000) Offensive Lineman, Football
Tom Andres (1954) Defensive Back, Football
George Brandon (1974) Defensive Back, Football
Eric Williams (1989) Wide Receiver, Football
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