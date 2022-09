Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Qb2xpc2hlZCBhbmQgcmVhZHkgdG8gZ28hIEdvbGQgaGVsbWV0cyBt YWtlIHRoZWlyIDIwMjIgZGVidXQgdGhpcyB3ZWVrZW5kLiA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vSVhZcmZaQ0tTaSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0lYWXJm WkNLU2k8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVlIEZvb3RiYWxsIChAQm9pbGVy Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVy Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE1Njc5NDQwMTgyNjQ0ODU4ODk/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5JdCYjMzk7cyBiZWVuIGEgZm9jdXNlZCB3ZWVrIG9mIHByYWN0aWNl IGZvciA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiBhcyBpdCBwcmVwcyB0byBwbGF5IEluZGlhbmEgU3RhdGUuPGJyPjxi cj4mcXVvdDtXZSYjMzk7ZCBsaWtlIHRvIHBsYXkgaGFyZCwgcGh5c2ljYWwg Zm9vdGJhbGwgZm9yIGZvdXIgcXVhcnRlcnMuIEkgdGhpbmsgaXQmIzM5O3Mg aW1wb3J0YW50IHRoYXQgYWxsIG91ciBndXlzIHVuZGVyc3RhbmQgdGhhdCYj Mzk7cyB3aGF0IGl0IHRha2VzIHRvIHdpbi4mcXVvdDs8YSBocmVmPSJodHRw czovL3QuY28vTWR2TEl6dFcxNCI+aHR0cHM6Ly90LmNvL01kdkxJenRXMTQ8 L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby80eEhqcmNNN0VZIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vNHhIanJjTTdFWTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUb20gRGllbmhh cnQgKEBUb21EaWVuaGFydDEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVG9tRGllbmhhcnQxL3N0YXR1cy8xNTY4MDA1MTM5NjkyMzg4MzUyP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Purdue football notebook: Could an OL carry the ball? - GoldandBlack.com

Jeff Brohm talks Indiana State and more - GoldandBlack.com Who has the edge, indiana State vs. Purdue - Journal and Courier Rice's No. 1 goal: Stay healthy - Journal and Courier Rondale Moore aggravates hamstring - Cardinals Wire

Gold and Black Report: Sept. 9

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5HZXQgcmVhZHkgZm9yIFNhdHVyZGF5IHdpdGggb3VyIE1hdGNodXAg UHJldmlldy4uLmV2ZXJ5dGhpbmcgeW91IG5lZWQgdG8ga25vdyBhYm91dCA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3Ny Yz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPi1J bmRpYW5hIFN0YXRlIG1hdGNodXAgYW5kIG1vcmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby9RT05zM1FTeXplIj5odHRwczovL3QuY28vUU9OczNRU3l6ZTwv YT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0tzTlh2M3daV1giPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9Lc05YdjN3WldYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFj ay5jb20gKEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0YXR1cy8xNTY4MjI1OTUwODQz NzgxMTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA5LCAyMDIy PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8v cGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRm LTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Big Ten basketball schedule released - GoldandBlack.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CYWNrIHRvIFBoaWxseSDwn4+Z77iPPGJyPjxicj5QZW5uIFN0YXRl LiBQdXJkdWUuIPCdkI/wnZCA8J2Qi/CdkITwnZCS8J2Qk/CdkJHwnZCALjxi cj4wMS4wOC4yMzxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9XZUFyZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dl QXJlPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUWFwUE15WnJucCI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL1FhcFBNeVpybnA8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUGVubiBT dGF0ZSBNZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwgKEBQZW5uU3RhdGVNQkIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUGVublN0YXRlTUJCL3N0YXR1cy8x NTY3OTEzMTU5NjIwNTI2MDgzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRl bWJlciA4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TZWVpbmcgbXlzZWxmIGluIDJrIHJlYWxseSBjcmF6eSBJIGFpbuKA mXQgZ29pbmcgdG8gbGll8J+ko/CfpKPwn6Sj8J+ko+KApmxpa2Ugd293PC9w PiZtZGFzaDsgSmFkZW4gSXZleSAoQEl2ZXlKYWRlbikgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9JdmV5SmFkZW4vc3RhdHVzLzE1NjgwODI3OTY0 OTY3MDc1ODQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDksIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE RECRUITING

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CTzogTW9yZSBrZXkgdmlzaXRvcnMgZm9yIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJkdWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8L2E+IGJhc2tldGJhbGwgdGhp cyB3ZWVrZW5kLCBJbmRpYW5hIFN0YXRlIGdhbWUgcmVjcnVpdHMgYW5kIG1v cmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01Fb25MQWRQY2EiPmh0dHBzOi8v dC5jby9NRW9uTEFkUGNhPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vUG4y QXpEQ29wTSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1BuMkF6RENvcE08L2E+PC9wPiZt ZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3Rh dHVzLzE1Njc5NjA1MDgzMTc0NzA3MjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ U2VwdGVtYmVyIDgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K Cg==

OLYMPIC/OTHER

Soccer falls to Notre Dame - Purduesports.com VB: Louisville Invite next week - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DaGVjayBpdCBvdXQhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vVVNNQz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVVNNQzwvYT4gbGFuZHMg YSBNVi0yMiBPc3ByZXkgYXQgdGhlIERpc2NvdmVyeSBQYXJrIERpc3RyaWN0 IGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJk dWU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8 L2E+IGFzIHBhcnQgb2YgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S b2xsc1JveWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSb2xsc1JveWNlPC9h PiByZWNydWl0aW5nIGRheXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTGlmZUF0UHVyZHVlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBMaWZlQXRQ dXJkdWU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh Zy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ I0JvaWxlclVwPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vcGdIZE4zOFFC YSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL3BnSGROMzhRQmE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg VHJldm9yIFBldGVycyAoQFRyZXZvclBldGVyc1RWKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RyZXZvclBldGVyc1RWL3N0YXR1cy8xNTY3OTI0 ODIxNzYxMTYzMjY0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciA4 LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0 dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dan Roman (1951) Wide Receiver, Football Tony Brown (1969) Cornerback, Football Mark Secrest (1973) Offensive Tackle, Football Chris McKay (1976) Defensive Back, Football Jonte Lindsey (1985) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN SEPT. 10

Gary Danielson (1951) Quarterback, Football Jeff Bennett (1982) Tight End, Football Cole Seifrig (1984) Wide Receiver, Football Josh Johnson (1990) Cornerback, Football

BOILERMAKERS BORN SEPT. 11