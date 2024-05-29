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2025 Purdue quarterback commit Sawyer Anderson locks in official visit
Dub Jellison
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BoilerUpload
Staff Writer
One of Purdue's five commitments in the 2025 recruiting class has locked in his official visit to West Lafayette this summer as three-star signal caller
Sawyer Anderson will be back on campus from June 14-16, per a source.
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