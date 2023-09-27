Illinois Offense
Position Starter Reserve

Quarterback

Luke Altmyer

John Paddock

Running Back

Reggie Love III

Josh McCray

Wide Receiver

Casey Washington

Malik Elzy

Wide Receiver

Pat Bryant

Ashton Hollins

Slot

Isaiah Williams

Hank Beatty

Tight End

Tip Reiman

Henry Boyer

Left Tackle

Julian Pearl

Magnus Moller

Left Guard

Isaiah Adams

Jordyn Slaughter

Center

Josh Kreutz

Zachary Barlev

Right Guard

Josh Gesky

Brandon Henderson

Right Tackle

Zy Crisler

Hunter Whitenack
Illinois Defense
Position Starter Reserve

Defensive End

Jer'Zhan Newton

Bryce Barnes

Nose Tackle

Denzel Daxon

TeRah Edwards

Defensive End

Keith Randolph Jr

Sed McConnell

OLB

Tarique Barnes

Gabe Jacas

MLB

Dylan Rosiek

Kenenna Odeluga

OLB

Seth Coleman

Alec Bryant

Nickel "STAR"

Xavier Scott

Elijah McCantos

Strong Safety

Clayton Bush

Demetrius Hill

Free Safety

Miles Scott

Nicario Harper

Cornerback

Tyler Strain

Zachary Tobe

Cornerback

Tahveon Nicholson

Prince Ford