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Purdue to host over 50 prospects for Old Oaken Bucket Game on Saturday

Purdue Pete leads the Boilermakers onto the field during the NCAA football game between the Purdue Boilermakers and the Iowa Hawkeyes, Saturday, Nov. 5, 2022, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. Iowa won 24-3. Purdueiowafb110522 Am30549 © Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK
Purdue Pete leads the Boilermakers onto the field during the NCAA football game between the Purdue Boilermakers and the Iowa Hawkeyes, Saturday, Nov. 5, 2022, at Ross-Ade Stadium in West Lafayette, Ind. Iowa won 24-3. Purdueiowafb110522 Am30549 © Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK (© Alex Martin/Journal and Courier / USA TODAY NETWORK)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

As Purdue football's season comes to a close tomorrow, the Boilermakers are set to play host to over 50 prospects inside Ross-Ade Stadium for the Old Oaken Bucket game against in-state rival Indiana.

Those visitors include two of the top recruits from Indiana in the class of 2025, a pair of rising 2026 quarterbacks, a 2024 offensive tackle and more!

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