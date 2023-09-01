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Purdue vs. Fresno State: Boiler Upload staff picks
Dub Jellison
•
BoilerUpload
Staff Writer
Purdue is set to kick off its 2023 season in just over 24 hours when it plays Fresno State in Ross-Ade Stadium at noon E.T.. Boiler Upload's staff predicts who will win and the score for Saturday's season opener, with the help of former Boilermaker running back Kory Sheets and Boiler Upload's subscribers.
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