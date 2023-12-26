Advertisement
News More News
ago football Edit

REPORT: Purdue OLB Nic Scourton to enter NCAA Transfer Portal

Nov 25, 2023; West Lafayette, Indiana, USA; Purdue Boilermakers linebacker Nic Scourton (5) reacts after bringing down Indiana Hoosiers quarterback Brendan Sorsby (15) during the second half at Ross-Ade Stadium. Mandatory Credit: Robert Goddin-USA TODAY Sports
Nov 25, 2023; West Lafayette, Indiana, USA; Purdue Boilermakers linebacker Nic Scourton (5) reacts after bringing down Indiana Hoosiers quarterback Brendan Sorsby (15) during the second half at Ross-Ade Stadium. Mandatory Credit: Robert Goddin-USA TODAY Sports (© Robert Goddin-USA TODAY Sports)
Dub Jellison • BoilerUpload
Staff Writer
@DubJellison

One of Purdue's top players is reportedly set to enter the NCAA Transfer Portal as outside linebacker Nic Scouton will depart from Purdue, according to a report by Bruce Feldman of The Athletic on Tuesday.

Scourton was previously expected to return to West Lafayette in 2024 after putting together a breakout campaign as a sophomore this season. The star outside linebacker led the Big Ten with 10 sacks and added 15 tackles for loss while being named All-Big Ten second team in 2023.

The Boilermakers will now reportedly be without one of it's top contributors and team captain going into next season barring a change of heart by the star outside linebacker.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement