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REPORT: Purdue OLB Nic Scourton to enter NCAA Transfer Portal
Dub Jellison
•
BoilerUpload
Staff Writer
One of Purdue's top players is reportedly set to enter the NCAA Transfer Portal as outside linebacker Nic Scouton will depart from Purdue, according to a report by Bruce Feldman of The Athletic on Tuesday.
Scourton was previously expected to return to West Lafayette in 2024 after putting together a breakout campaign as a sophomore this season. The star outside linebacker led the Big Ten with 10 sacks and added 15 tackles for loss while being named All-Big Ten second team in 2023.
The Boilermakers will now reportedly be without one of it's top contributors and team captain going into next season barring a change of heart by the star outside linebacker.
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