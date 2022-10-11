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University Book Store Headlines: 10.11.2022

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PURDUE FOOTBALL

Purdue looks for first four-game win streak since 2018 - GoldandBlack.com

Downing expected to be out for extended period - GoldandBlack.com

ICYMI: First Look: Nebraska - GoldandBlack.com

Midseason Axe falls on Big Ten assistants - Journal and Courier

Purdue offense at midseason--what did we learn? - Journal and Courier

Karlaftis had 0.5 sacks, two solo, one assist and four stuffs in Chiefs 30-29 win on Monday night.

PURDUE BASKETBALL

Painter, Edey represent Purdue men in Minneapolis - Purduesports.com

WBB: Set for Media Days at Minneapolis - Purduesports.com

PURDUE RECRUITING

Recruit roundup Week 8 - GoldandBlack.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Volleyball: Five things for Purdue headed into IU, Maryland matches - Journal and Courier

MGOLF: Boilermakers in third after 36 holes at Kampen - Purduesports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Jeff Jones (1950) Offensive End/QB/Kicker, Football

Jim Fritzsche (1960) Offensive Tackle, Football

John Fitzpatrick (1960) Offensive Guard, Football

Scott Kalinoski (1966) Strong Safety, Football

Tarrance Crump (1983) Guard, Men's Basketball

Bubba Day (1988) Guard, Men's Basketball

Jason Tretter (1994) Offensive Lineman, Football

Bree Horrocks (1995) Center, Women's Basketball

Maliq Carr (2001) Tight End, Football

Jeanae Terry (2001) Guard, Women's Basketball

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