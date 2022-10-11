To learn more about University Book Store click here
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5PcHBvbmVudCBWaWV3OiBOZWJyYXNrYTxicj48YnI+TG9uZy10aW1l
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9IdXNrZXJz
P3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jSHVza2Vyczwv
YT4gaW5zaWRlciBTZWFuIENhbGxhaGFuIGJyZWFrcyBkb3duIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9QdXJkdWU/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQdXJkdWU8L2E+JiMzOTtzIFNh
dHVyZGF5IG5pZ2h0IG9wcG9uZW50LjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9V
Z1ZVRWxwWXFOIj5odHRwczovL3QuY28vVWdWVUVscFlxTjwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFkMkkzdFlCMW4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8x
ZDJJM3RZQjFuPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFjay5jb20gKEBH
b2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
R29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0YXR1cy8xNTc5ODAzMzg2NzMxNzI0ODAxP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE FOOTBALL
Purdue looks for first four-game win streak since 2018 - GoldandBlack.com
Downing expected to be out for extended period - GoldandBlack.com
ICYMI: First Look: Nebraska - GoldandBlack.com
Midseason Axe falls on Big Ten assistants - Journal and Courier
Purdue offense at midseason--what did we learn? - Journal and Courier
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5GZWx0IGdvb2QgdG8gaGF2ZSA277iP4oOjIGJhY2sgb24gdGhlIGZp
ZWxkIHdpdGggdXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby91SXZqdWIweDhm
Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vdUl2anViMHg4ZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQ
dXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU3OTU2
NjU0NTM2NTUxMjE5ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEw
LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNl
dD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb29rcyBsaWtlIGEgZ3V5IHJlYWR5IGZvciBNb25kYXkgTmlnaHQg
Rm9vdGJhbGw8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZUdLMz9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AVGhlR0szPC9hPiB8IDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9Cb2lsZXJzP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvQm9pbGVyczwvYT4gIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9lS0owMkdwZzdQIj5waWMudHdpdHRlci5j
b20vZUtKMDJHcGc3UDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwg
KEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0dXMvMTU3OTYwODc1ODE4NzMzOTc4OT9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Karlaftis had 0.5 sacks, two solo, one assist and four stuffs in Chiefs 30-29 win on Monday night.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5BIG5vZCB0byBvdXIgcGFzdC4gRXllcyBvbiB0aGUgZnV0dXJlLiA8
YnI+PGJyPvCfkqsgUHVyZHVlJiMzOTtzIG5ldyBsb29rISDwn5KrIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9CdWVmV1k0Mkk0Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v
QnVlZldZNDJJNDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgTWVucyBCYXNrZXRi
YWxsIChAQm9pbGVyQmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9Cb2lsZXJCYWxsL3N0YXR1cy8xNTc5NTE3MTMwNDU4MTQwNjcyP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PURDUE BASKETBALL
Painter, Edey represent Purdue men in Minneapolis - Purduesports.com
WBB: Set for Media Days at Minneapolis - Purduesports.com
PURDUE RECRUITING
Recruit roundup Week 8 - GoldandBlack.com
OLYMPIC SPORTS/OTHER
Volleyball: Five things for Purdue headed into IU, Maryland matches - Journal and Courier
MGOLF: Boilermakers in third after 36 holes at Kampen - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Jeff Jones (1950) Offensive End/QB/Kicker, Football
Jim Fritzsche (1960) Offensive Tackle, Football
John Fitzpatrick (1960) Offensive Guard, Football
Scott Kalinoski (1966) Strong Safety, Football
Tarrance Crump (1983) Guard, Men's Basketball
Bubba Day (1988) Guard, Men's Basketball
Jason Tretter (1994) Offensive Lineman, Football
Bree Horrocks (1995) Center, Women's Basketball
Maliq Carr (2001) Tight End, Football
Jeanae Terry (2001) Guard, Women's Basketball
Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?
Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube
More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast
Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.