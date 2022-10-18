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University Book Store Headlines: 10.18.2022

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PURDUE FOOTBALL

It's raining long passes. Can Purdue make it stop? - GoldandBlack.com

Purdue seeks to end 15-game skid vs. Wisconsin - GoldandBlack.com

Fresno State football fans injured after coach punches glass out of press box - Yahoo.com

2 words why College Football Playoff games should be held on campus: Tennessee-Alabama - Yahoo.com

Minnesota not yet ruling QB Tanner Morgan out for Saturday - ESPN.com

Indiana backup QB Jack Tuttle plans to transfer after season - ESPN.com

Tracking Purdue's offense: Long scoring drives keep efficiency at high level - JCOnline.com

Purdue football looks to clean up issues in secondary: 'We’ve got to fix it' - JCOnline.com

Woman dies after falling in Ross-Ade Stadium - Exponent.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue Preseason Player Prospectus: Ethan Morton - GoldandBlack.com

North Carolina No. 1 in AP's preseason men's basketball poll - ESPN.com

Big Ten preseason picks - CBSSports.com

2022-23 Purdue Men's Basketball Media Guide Now Available - PurdueSports.com

PURDUE RECRUITING

Purdue Recruit Results Roundup: Week 9 - GoldandBlack.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Daniels to host conversation with C-SPAN founder Brian Lamb - Exponent.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Jamel Coleman (1975) Cornerback, Football

Chukky Okobi (1978) Center, Football

Sawyer Dawson (1996) Linebacker, Football

Jack Wegher (1997) Wide Receiver, Football

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