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University Book Store Headlines: 10.5.2021

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Friedrichsen talks visit - GoldandBlack.com

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Red zone inefficiency is 'costing us a great deal' - GoldandBlack.com

Off week gives Purdue chance to regroup - GoldandBlack.com

Potts' still in Indiana after injury in Purdue game - Yahoosports.com

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Doyel: Indiana gyms can draw visitors - Muncie Star Press

Preseason player preview: Caleb Furst - GoldandBlack.com

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Friedrich

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Parker namesake on two new Purdue residence halls - Exponent

Men's golf storms back to win tournament - Purduesports.com

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