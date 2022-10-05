News More News
{{ timeAgo('2022-10-05 07:18:10 -0500') }} football Edit

University Book Store Headlines: 10.5.2022

- - • GoldandBlack
GoldandBlack.com staff

To learn more about University Book Store click here

Men's basketball assistant coach Brandon Brantley turns 49 today.
Men's basketball assistant coach Brandon Brantley turns 49 today.

PURDUE FOOTBALL

Trice is back and (nearly) better than ever - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

xx

PURDUE RECRUITING

Purdue target/Kentucky guard scoring at record pace - Rivals.com

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Homicide at McCutcheon Hall - WISH

VB: Coaching staff celebration tonight versus Iowa - Purduesports.com

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY

Mark McDonough (dec.) (1952) Linebacker, Football

Brandon Brantley (1973) Forward/Center, Men's Basketball

Membership Info: Sign up for GoldandBlack.com now | Why join? | Questions?

Follow GoldandBlack.com: Twitter | Facebook | YouTube

More: Gold and Black Illustrated/Gold and Black Express | Subscribe to our podcast

Copyright, Boilers, Inc. 2022. All Rights Reserved. Reproducing or using editorial or graphical content, in whole or in part, without permission, is strictly prohibited.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}