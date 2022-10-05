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PURDUE FOOTBALL
Trice is back and (nearly) better than ever - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE RECRUITING
Purdue target/Kentucky guard scoring at record pace - Rivals.com
OLYMPIC SPORTS/OTHER
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Homicide at McCutcheon Hall - WISH
VB: Coaching staff celebration tonight versus Iowa - Purduesports.com
PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY
Mark McDonough (dec.) (1952) Linebacker, Football
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