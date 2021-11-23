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University Book Store Headlines: 11.23.2021

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It's Game On for annual Bucket battle - GoldandBlack.com | Journal & Courier

Boilermakers win despite poor field conditions at Wrigley - Exponent

IU coach Tom Allen weekly press conference - Daily Hoosier

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